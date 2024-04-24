Сенат США проголосовал за выделение помощи Украине в $61 млрд

Теперь законопроект должен подписать президент Соединенных Штатов Джо Байден.

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Сенат США (верхняя палата Конгресса) проголосовал за предоставление Украине пакета помощи в размере 61 миллиарда доллара. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля, в ходе трансляции заседания.

Перед этим Сенат провел процедурное голосование.

Помимо помощи Украине, пакет также включает в себя 26 миллиардов долларов помощи Израилю, 8 миллиардов долларов на поддержку союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также предусматривает новые санкции против России, Китая и Ирана, а также предоставляет президенту США полномочия использовать замороженные российские активы в пользу Украины.

Заседание Сената США

Как проходит процедура

Сегодня по расписанию работы Сената США были запланированы два отдельных голосования по нескольким важным законопроектам. Один из них касается предложения сенатора Чака Шумера о внесении поправки к законопроекту H.R.815. Эта поправка предусматривает объединение нескольких законопроектов, принятых Палатой представителей, в один пакет. Это позволит рассмотреть четыре различных документа как единое целое в рамках сенатского законопроекта HR.815, который был принят еще в феврале 2024 года.

Второе голосование направлено на начало рассмотрения пакета законопроектов по ускоренной процедуре, известной как "преодоление флибустьера". Эта процедура позволяет избежать долгих дебатов и бесконечных обсуждений вопросов. Для преодоления флибустьера необходимо получить не менее 60 голосов из 100. Учитывая поддержку Украины в рядах Республиканской партии, вероятно, демократическому большинству удастся получить необходимое количество голосов, включая поддержку от республиканцев.

После этого Сенату предстоит провести обсуждение законопроекта в течение 30 часов, с ограничением времени на выступление каждого сенатора не более 1 часа. После обсуждения законопроект будет подвергнут окончательному голосованию.

Законопроекты вступят в действие после того, как их поддержат в верхней палате Конгресса, и как их подпишет президент США Джо Байден.

Напомним, 17 апреля в Палате представителей проголосовали за четыре законопроекта, два из которых касались выделения пакетов помощи Украине, остальные помогали Израилю, Тайваню и решали другие вопросы, важные для американцев. В первом законопроекте речь шла о конфискации замороженных российских активов, во втором — о предоставлении Украине оружия и другой поддержки на общую сумму 64 млрд долл. Предложение поддержать украинский народ "висело" в Конгрессе с октября 2023 года: его по разным причинам блокировали представители Республиканской партии.