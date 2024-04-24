Сенат США проголосовал за выделение помощи Украине в $61 млрд
Теперь законопроект должен подписать президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Сенат США (верхняя палата Конгресса) проголосовал за предоставление Украине пакета помощи в размере 61 миллиарда доллара. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля, в ходе трансляции заседания.
Перед этим Сенат провел процедурное голосование.
Помимо помощи Украине, пакет также включает в себя 26 миллиардов долларов помощи Израилю, 8 миллиардов долларов на поддержку союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также предусматривает новые санкции против России, Китая и Ирана, а также предоставляет президенту США полномочия использовать замороженные российские активы в пользу Украины.
Как проходит процедура
Сегодня по расписанию работы Сената США были запланированы два отдельных голосования по нескольким важным законопроектам. Один из них касается предложения сенатора Чака Шумера о внесении поправки к законопроекту H.R.815. Эта поправка предусматривает объединение нескольких законопроектов, принятых Палатой представителей, в один пакет. Это позволит рассмотреть четыре различных документа как единое целое в рамках сенатского законопроекта HR.815, который был принят еще в феврале 2024 года.
Второе голосование направлено на начало рассмотрения пакета законопроектов по ускоренной процедуре, известной как "преодоление флибустьера". Эта процедура позволяет избежать долгих дебатов и бесконечных обсуждений вопросов. Для преодоления флибустьера необходимо получить не менее 60 голосов из 100. Учитывая поддержку Украины в рядах Республиканской партии, вероятно, демократическому большинству удастся получить необходимое количество голосов, включая поддержку от республиканцев.
После этого Сенату предстоит провести обсуждение законопроекта в течение 30 часов, с ограничением времени на выступление каждого сенатора не более 1 часа. После обсуждения законопроект будет подвергнут окончательному голосованию.
Законопроекты вступят в действие после того, как их поддержат в верхней палате Конгресса, и как их подпишет президент США Джо Байден.
Напомним, 17 апреля в Палате представителей проголосовали за четыре законопроекта, два из которых касались выделения пакетов помощи Украине, остальные помогали Израилю, Тайваню и решали другие вопросы, важные для американцев. В первом законопроекте речь шла о конфискации замороженных российских активов, во втором — о предоставлении Украине оружия и другой поддержки на общую сумму 64 млрд долл. Предложение поддержать украинский народ "висело" в Конгрессе с октября 2023 года: его по разным причинам блокировали представители Республиканской партии.