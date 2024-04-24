Сенат США проголосував за виділення допомоги Україні в $61 млрд

Тепер законопроєкт має підписати президент Сполучених Штатів Джо Байден.

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Сенат США (верхня палата Конгресу) проголосував за надання Україні пакета допомоги в розмірі 61 мільярда долара. Про це стало відомо в понеділок, 24 квітня, під час трансляції засідання.

Перед цим Сенат провів процедурне голосування.

Крім допомоги Україні, пакет також містить 26 мільярдів доларів допомоги Ізраїлю, 8 мільярдів доларів на підтримку союзників США в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також передбачає нові санкції проти Росії, Китаю та Ірану, а також надає президенту США повноваження використовувати заморожені російські активи на користь України.

Засідання Сенату США

Як проходить процедура

Сьогодні за розкладом роботи Сенату США було заплановано два окремі голосування щодо кількох важливих законопроектів. Один із них стосується пропозиції сенатора Чака Шумера про внесення поправки до законопроєкту H.R.815. Ця поправка передбачає об'єднання кількох законопроєктів, ухвалених Палатою представників, в один пакет. Це дасть змогу розглянути чотири різні документи як єдине ціле в межах сенатського законопроєкту HR.815, що був ухвалений ще в лютому 2024 року.

Друге голосування спрямоване на початок розгляду пакета законопроєктів за прискореною процедурою, відомою як "подолання флібустьєра". Ця процедура дає змогу уникнути довгих дебатів і нескінченних обговорень питань. Для подолання флібустьєра необхідно отримати щонайменше 60 голосів зі 100. З огляду на підтримку України в лавах Республіканської партії, ймовірно, демократичній більшості вдасться здобути необхідну кількість голосів, включно з підтримкою від республіканців.

Після цього Сенату належить провести обговорення законопроєкту протягом 30 годин, з обмеженням часу на виступ кожного сенатора не більше ніж 1 година. Після обговорення законопроєкт буде піддано остаточному голосуванню.

Законопроєкти набудуть чинності після того, як їх підтримають у верхній палаті Конгресу, і як їх підпише президент США Джо Байден.

Нагадаємо, 17 квітня в Палаті представників проголосували за чотири законопроєкти, два з яких стосувалися виділення пакетів допомоги Україні, решта допомагали Ізраїлю, Тайваню і вирішували інші питання, важливі для американців. У першому законопроєкті йшлося про конфіскацію заморожених російських активів, у другому — про надання Україні зброї та іншої підтримки на загальну суму 64 млрд дол Пропозиція підтримати український народ "висіла" в Конгресі з жовтня 2023 року: її з різних причин блокували представники Республіканської партії.