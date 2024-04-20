Палата представників США ухвалила законопроєкт про конфіскацію активів РФ на користь України

Американські сенатори підтримали заборону Tiktok та передачу Україні активів РФ. Засідання триває, попереду — виділення 64 млрд дол.

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20 квітня у Палаті представників Конгресу США підтримали виділення Україні заморожених активів РФ. Голосування щодо пакета фінансування розміром понад 60 млрд дол. починається. Про результати голосування стало відомо під час онлайн-трансляції засідання Палати представників.

Згідно з підсумками голосування, ідею виділення заморожених активів підтримали 360 американських парламентарів. Серед них голосів "за" від Демократичної партії було 176, голосів "за" від Республіканської партії — 183. В цьому ж законопроєкті №8038 ідеться про заборону Tiktok та про нові санкції проти Ірану.

Допомога Україні — скриншот голосування у Конгресі 20 квітня Фото: Скриншот

Внаслідок накладання санкцій на РФ за кордоном заморозили понад 300 млрд дол. російських грошей. У США є лише частина цієї суми — 5–6 млрд дол., — пояснили на порталі "Слово і Діло".

Допомога Україні — деталі

Зазначимо, президент США Джо Байден восени 2023 року запропонував законопроєкт про виділення більш як 100 млрд дол. на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та про міграційні питання. Представники Республіканської партії заблокували голосування під тим приводом, що спершу потрібно розв'язати проблеми на кордоні з Мексикою. Фінансування відклалось на понад шість місяців. У лютому у Сенаті відокремили питання виділення коштів від міграції, однак спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон зволікав з винесенням законопроєкту на голосування.

Врешті, пакет поділили на кілька частин і спікер погодився винести їх на голосування у Палату представників. Водночас ще 4 квітня він заявляв, що "проводяться консультації" і було не ясно, чи наважиться він винести законопроєкти на розгляд сенаторів. Якщо їх ухвалять, вони надійдуть у Сенат, де за них мають проголосувати сенатори Верхньої палати.

Нагадуємо, 20 квітня у Пентагоні заявили, що зброя для України надійде протягом найближчих тижнів, якщо у Конгресі ухвалять необхідне рішення. Тим часом напередодні голосування члени Республіканської партії внесли власні правки, у яких вимагали, щоб в Україні "закрили американські біолабораторії".

Водночас лідер Республіканської партії Дональд Трамп вкотре висловився щодо російсько-української війни. Цього разу у нього виникли зауваження до розміру допомоги, яку ЄС надає Україні.