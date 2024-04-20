Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины

Американские сенаторы поддержали запрет Tiktok и передачу Украине активов РФ. Заседание продолжается, впереди — выделение 64 млрд долл.

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20 апреля в Палате представителей Конгресса США поддержали выделение Украине замороженных активов РФ. Голосование по пакету финансирования размером более 60 млрд долл. начинается. О результатах голосования стало известно во время онлайн-трансляции заседания Палаты представителей.

Согласно итогам голосования, идею выделения замороженных активов поддержали 360 американских парламентариев. Среди них голосов "за" от Демократической партии было 176, голосов "за" от Республиканской партии — 183. В этом же законопроекте №8038 говорится о запрете Tiktok и о новых санкциях против Ирана.

Помощь Украине — скриншот голосования в Конгрессе 20 апреля Фото: Скриншот

В результате наложения санкций на РФ за рубежом заморозили более 300 млрд долл. российских денег. В США есть только часть этой суммы — 5–6 млрд долл., — пояснили на портале "Слово и Дело".

Помощь Украине — детали

Отметим, президент США Джо Байден осенью 2023 года предложил законопроект о выделении более 100 млрд долл. на помощь Украине, Израилю, Тайваню и по миграционным вопросам. Представители Республиканской партии заблокировали голосование под тем предлогом, чтобы сначала нужно решить проблемы на границе с Мексикой. Финансирование отложилось на более чем шести месяцев. В феврале в Сенате отделили вопрос выделения средств от миграции, однако спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон медлил с вынесением законопроекта на голосование.

В итоге, пакет разделили на несколько частей и спикер согласился вынести их на голосование в Палату представителей. При этом еще 4 апреля он заявлял, что "проводятся консультации" и было не ясно, решится ли он вынести законопроекты на рассмотрение сенаторов. Если их примут, они поступят в Сенат, где за них должны проголосовать сенаторы Верхней палаты.

Напоминаем, 20 апреля в Пентагоне заявили, что оружие для Украины поступит в течение ближайших недель, если в Конгрессе примут необходимое решение. Между тем накануне голосования члены Республиканской партии внесли собственные правки, в которых требовали, чтобы в Украине "закрыли американские биолаборатории".

В то же время лидер Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз высказался относительно российско-украинской войны. На этот раз у него возникли замечания к размеру помощи, которую ЕС предоставляет Украине.