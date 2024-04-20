Пентагон усе приготував: ЗМІ дізналися, коли нова військова допомога від США прибуде в Україну

Міноборони США попереджало американських чиновників про ризик приголомшливих втрат у лавах ЗСУ без термінових заходів на Капітолійському пагорбі. До пакета допомоги можуть увійти боєприпаси калібру 155 мм, снаряди для реактивної артилерії та нові засоби ППО.

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Пентагону знадобиться менше тижня на доставку озброєнь українській армії після схвалення нової програми допомоги Києву Конгресом США. Про це американські чиновники розповіли газеті The Washington Post.

Міністерство оборони США попереджало про ризик територіальних втрат і приголомшливий рівень загибелі військових ЗСУ без термінових заходів на Капітолійському пагорбі. Тому формувати пакет допомоги почали задовго до рішення Конгресу, щоб прискорити процес, вказують співрозмовники.

Буде потрібно менше тижня, щоб частина зброї досягла поля бою, залежно від того, де вона зберігається. Законопроєкт про військову допомогу включає майже 60 мільярдів доларів для України. Більша частина суми, що залишилася, призначена для Ізраїлю і партнерів США в Азії.

Напевно, до пакета військової допомоги Україні увійдуть вкрай необхідні боєприпаси натовського калібру 155 мм, а також снаряди для реактивної артилерії середньої дальності. Крім цього, Пентагон надасть нову партію засобів ППО і боєприпасів.

Нагадаємо, Іран міг передати армії РФ снаряди калібру 203 міліметри, призначені для американської САУ M110. Вашингтон продавав Тегерану свої артсистеми ще в 1970-х роках.

Чехія 17 квітня анонсувала постачання перших боєприпасів в Україну в червні 2024 року. Договори вдалося укласти на закупівлю майже 200 000 снарядів, ще 300 000 одиниць Прага закупить у майбутньому.