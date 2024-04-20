Конгрес США проголосував за пакет допомоги Україні на суму понад $60 млрд: головні подробиці

Тепер справа за Білим домом. Президент США Джо Байден пообіцяв негайно підписати закон, щойно проєкт схвалять американські законодавці.

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Палата представників Конгресу США ухвалила пакет допомоги Україні на $60,84 млрд, після того як документ H.R. 8035 "Закон про додаткові асигнування на безпеку України" здобув підтримку конгресменів. Про це стало відомо з трансляції голосування 20 квітня

"За" проголосували 311 конгресменів. З них 210 демократів і 101 республіканець. Проти ініціативи виступили 112 конгресменів. Сім членів Палати не голосували.

Палата представників американського Конгресу відхилила всі поправки до законопроєкту про допомогу Україні. Більшість із них подавали республіканці, зокрема Вікторія Спартц, Марджорі Тейлор Грін і Кет Каммак.

Американські гроші розподілять за такою схемою:

$23,2 млрд на поповнення американських військових запасів, з яких раніше надходило озброєння Україні;

$11,3 млрд на поточну діяльність військових США в регіоні (зокрема, навчання українських військовослужбовців);

$13,8 млрд на закупівлю для українських сил озброєнь і надання оборонних послуг;

$26 млрд на продовження нагляду і підзвітності за допомогою та обладнанням, яке надається Києву.

Тепер протягом 45 днів Державний департамент США та Пентагон повинні будуть надати стратегію подальшої підтримки України. Щодо Білого дому, то президент Джо Байден пообіцяв негайно підписати закон, щойно проєкт схвалять американські законодавці.

"Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати світові послання: ми підтримуємо наших друзів і не дамо змогу Ірану або Росії домогтися успіху", — заявив глава Білого дому.

Що і коли може отримати Україна

За інформацією журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша, Сполучені Штати оперативно направлять новий пакет допомоги Україні. До нього мають увійти, зокрема, артилерія і боєприпаси та засоби ППО. Також є припущення, що українські збройні сили отримають далекобійні ракети ATACMS.

Оперативність поставок зумовлена тим, що американські озброєння зберігаються на складах по всій Європі і можуть потрапити в Україну "за лічені дні". Таку версію озвучили 19 квітня журналісти Politico. У матеріалі йшлося, що чиновники Міністерства оборони працюють над тим, щоб зібрати пакет американського обладнання, який зможе швидко пройти через бюрократичний процес.

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Кожен, хто проголосує за допомогу Україні, має вступити в ЗСУ, — соратниця Трампа

Раніше пані посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова проаналізувала проєкт закону про військову допомогу Україні на суму понад $60 млрд. Вона детально описала всі поточні витрати, пов'язані з наданням нового пакета фінансової допомоги Києву.