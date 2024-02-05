60 млрд для України: Маркарова розкрила, як США планують розподілити допомогу у 2024 році

З 60 млрд доларів на оборону Україні планують виділити $50,43 млрд, але не всі з них підуть напряму Києву. Майже половина коштів залишиться в Штатах для поповнення запасів й придбання нової техніки для ЗСУ.

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Комітет з асигнувань Сенату оприлюднив текст законопроєкту про пакет підтримки США низки питань включно з питанням допомоги Україні. Деталі проєкту закону проаналізувала посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

4 лютого було внесено текст законопроєкту про міжнародну допомогу США. В ньому передбачено для України понад 60 млрд доларів, з яких 50,43 млрд планується виділити на оборонні потреби України. Найбільше отримає Пентагон — $48,4 млрд для подальшої військової допомоги Україні:

19,85 млрд доларів – на поповнення американських військових озброєнь і техніки, наданих Україні із запасів Міністерства оборони США;

14,8 млрд доларів – на військову підготовку, обмін розвідданими, посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування та інші заходи підтримки;

13,8 млрд дол. – на переозброєння України через закупівлю зброї та боєприпасів у оборонно-промислової бази США;

1,6 млрд дол. для зовнішнього військового фінансування (FMF) для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів у протиповітряній обороні, артилерії, морській безпеці, технічному обслуговуванні та підтримці;

8 млн дол. для Генерального інспектора Міністерства оборони для продовження нагляду за допомогою Україні з боку США;

300 млн дол. на допомогу Україні у захисті її кордонів та просуванні верховенства права;

100 млн дол. на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом та нерозповсюдженням зброї масового знищення.

Голосування за пакет допомоги може відбутись вже 7 лютого. Президент США Джо Байден закликав законодавців зібратися і якомога швидше проголосувати за новий пакет допомоги.

Варто зазначити, що спікер Палати представників Майк Джонсон вже заявив, що не поставить на голосування законопроєкт, бо він "ще гірший ніж ми очікували".

Нагадаємо, останній пакет військової допомоги США виділили у грудні 2023 року.

ЗМІ писали, чи може Україна отримати з Туреччини комплекси С-400, які Анкара купила у Росії.