США підводять Україну: артилерії ЗСУ бракує боєприпасів, – Forbes

Українським артилеристам доводиться обирати цілі за пріоритетністю, а окупанти вистрілюють за добу 10 тисяч боєприпасів.

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Останній пакет військової допомоги США виділили у грудні 2023 року. Через конфлікт між демократами та республіканцями Україні досі не виділили фінансування на 2024 рік. Російська артилерія вже вистрілює впʼятеро більше снарядів на добу, ніж українська. Про це повідомляє Forbes.

Джо Байден запросив на фінансування Україні 61 млрд доларів у 2024 році, але республіканці та демократи досі не домовились за виділення грошей через питання мігрантів. Відсутність нових пакетів допомоги відчули на собі українські артбатареї, пише автор. Сполучені Штати були одним з найбільших донорів РСЗВ та артилерії для України, а також боєприпасів до них.

Якщо влітку українська армія мала паритет з ЗС РФ у використанні артбоєприпасів на добу, якщо не перевагу, то тепер окупанти переважають в 5 разів. Заявляється, що зараз українська армія випускає 2 тисячі боєприпасів на добу, а російська армія — 10 тисяч. Відтак російська артилерія стає зухвалішою, вони менше турбуються щодо вогню у відповідь.

Українські OSINT-аналітики Frontelligence Insight виявили, що РФ може накопичувати сили на одній ділянці фронту. Це може бути сигналом про зменшення боєприпасів з боку України. Аналітики дослідили ситуацію в 8 км від лінії зіткнення за межами Лисичанська. Ще рік тому українські гаубиці М777 і РСЗВ знищили б таку позицію окупантів. Через дефіцит боєприпасів українським військовим доводиться обирати найпріоритетніші цілі.

"На жаль, ця ситуація дає Росії можливість застосувати добре відомий підхід. Систематичне знищення міських територій, що робить їх незахищеними", — написали дослідники.

Frontelligence Insight вважають, що ЗС РФ змогли захопити Марʼїнку через те, що артилерія змогла систематично знищувати залишки від населеного пункту. Українці компенсують дефіцит снарядів дронами. Росіяни у відповідь ставлять артустановки поза межами дії FPV-дронів, які можуть уражати цілі на відстані до 24 км.

Потенційно Україні можуть допомогти бомбо-ракети GLSDB, які вже мають надходити в Україну. Проте питання полягає в тому, скільки Штати їх передадуть. Найочевиднішим виходом для ЗСУ є якимось чином отримувати більше боєприпасів.

Нагадаємо, 31 січня Вікторія Нуланд анонсувала постачання Україні боєприпасів GLSDB для РСЗВ західного типу.

Вікторія Нуланд заявила, що у США розуміють, що станеться, якщо Україна не виживе, тому Конгрес зрештою все ж таки виділить Києву анонсовані 60 млрд доларів.