60 млрд для Украины: Маркарова раскрыла, как США планируют распределить помощь в 2024 году

Из 60 млрд долларов на оборону Украине планируют выделить $50,43 млрд, но не все из них пойдут напрямую Киеву. Почти половина средств останется в Штатах для пополнения запасов и приобретения новой техники для ВСУ.

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Комитет по ассигнованиям Сената обнародовал текст законопроекта о пакете поддержки США ряда вопросов, включая вопрос помощи Украине. Детали проекта закона проанализировала посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

4 февраля был внесен текст законопроекта о международной помощи США. В нем предусмотрено для Украины более 60 млрд долларов, из которых 50,43 млрд планируется выделить на оборонные нужды Украины. Больше всего получит Пентагон — $48,4 млрд для дальнейшей военной помощи Украине:

19,85 млрд долл. — на пополнение американских военных вооружений и техники, предоставленных Украине из запасов Министерства обороны США;

14,8 млрд долл. — на военную подготовку, обмен разведданными, усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования и другие меры поддержки;

13,8 млрд долл. — на перевооружение Украины через закупку оружия и боеприпасов у оборонно-промышленной базы США;

1,6 млрд долл. для внешнего военного финансирования (FMF) для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров в противовоздушной обороне, артиллерии, морской безопасности, техническом обслуживании и поддержке;

8 млн долл. для Генерального инспектора Министерства обороны для продолжения присмотра за помощью Украине со стороны США;

300 млн долл. на помощь Украине в защите ее границ и продвижении верховенства права;

100 млн долл. на поддержку программ по разминированию, борьбе с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения.

Голосование за пакет помощи может состояться уже 7 февраля. Президент США Джо Байден призвал законодателей собраться и как можно скорее проголосовать за новый пакет помощи.

Стоит отметить, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже заявил, что не поставит на голосование законопроект, потому что он "еще хуже, чем мы ожидали".

Напомним, последний пакет военной помощи США выделили в декабре 2023 года.

СМИ писали, может ли Украина получить из Турции комплексы С-400, которые Анкара купила у России.