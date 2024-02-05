Ятаган в спину Путину от Эрдогана: может ли Турция передать С-400 Украине, — Defense Express

Отказ от закупленного у РФ оружия станет существенным ударом по российско-турецким отношениям и подорвет имидж Турции, как договороспособного и надежного партнера, считают аналитики.

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Тема передачи Украине закупленных Турцией у России ПВО С-400 в публичном пространстве появлялась еще в 2023 году, когда Анкара официально отказала Пентагону в предоставлении этих систем Украине. Недавно она снова активно начала обсуждаться. Заместитель госсекретаря США отметила, что Штаты согласятся на возвращение Турции к программе истребителя F-35, если та отдаст С-400 ВСУ. Возможен ли такой сценарий, пишет Defense Express.

Как отмечают аналитики, проблематика передачи Украине турецких С-400 находится не столько в плоскости турецко-американских отношений, сколько в турецко-российских. Отказ от закупленного у РФ оружия станет существенным ударом по российско-турецким отношениям и подорвет имидж Турции, как договороспособного и надежного партнера.

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Ждать ли системы ПВО С-400 от Турции и скорого вступления в НАТО, — Евгений Магда

"Теоретически, президент Турции мог бы обсудить этот вопрос с россиянами, однако, трудно представить условия, при которых бы Путин согласился добровольно на очередной ятаган в спину от Эрдогана, особенно перед выборами. Двустороннее взаимодействие Эрдогана и Путина — это всегда об обсуждении сложных вопросов и многочасовые встречи, которые часто на имидж и позиционирование Путина влияют негативно", — пишут аналитики.

В Defense Express считают, что передача российского оружия Украине президентом Турции стала бы невероятным ударом по международному и внутреннему имиджу власти в Кремле и лично Путина, а дискуссии вокруг С-400 и предложение американцев является интересным козырем для игры турок с россиянами.

"Передача Украине С-400 вместо заказанных ранее F-35, если смотреть с точки зрения россиян, не является нереалистичным сценарием, а скорее является потенциальной и достаточно существенной угрозой для РФ в войне против Украины. Более того, на этом этапе есть несколько новых аргументов. В первую очередь, это успехи Турции в разработке собственных ЗРК среднего и большого радиуса HİSAR и SİPER. Приобретение 4 дивизионов С-400 в РФ было временным решением с целью закрыть недостаток таких систем ПВО в Турции", — пишет Defense Express.

Также известно, что в конце прошлого года Турция запустила в серийное производство дальнобойные ЗРК SİPER.

Если допустить, что Турция таки согласилась на американское предложение и пренебрегла беспокойствами россиян, то это было бы достаточно неплохим усилением возможностей украинской ПВО. Лучше иметь ЗРК с ограниченным боекомплектом, чем не иметь вообще, особенно стране, которая каждый день находится под постоянными атаками ракет и БпЛА по военной и гражданской инфраструктуре. Кроме того, даже после завершения зенитных ракет к С-400 возможно продолжить использование РЛС комплекса, которые лишними точно не будут", — резюмировали аналитики Defense Express.

Напомним, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд напомнила, что между США и Турцией шли переговоры о продаже Patriot, но пока они продолжались, Турция пошла в другом направлении — к РФ по ЗРК С-300 и С-400. За это на нее и были наложены санкции CAATSA.

Ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо с просьбой начать процесс по продаже Турции самолетов F-16. Конгрессмены со своей стороны ожидали, когда Анкара даст зеленый свет на вступление Швеции в НАТО.