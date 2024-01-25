Байден призвал Конгресс немедленно поставить истребители F-16 Турции: что произошло

Американские законодатели в свою очередь заявили, что прежде чем дать зеленый свет на продажу, они ждут одобрения Турции на членство Швеции в НАТО, включая подпись президента Реджепа Эрдогана.

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Администрация президента Джо Байдена обратилась к Конгрессу США с просьбой немедленно дать зеленый свет на продажу истребителей F-16 Турции. Источники в Белом доме утверждают, что как только Турция даст добро на вступлении Швеции в НАТО, Байден намерен запустить процесс продажи истребителей. Об этом 25 января сообщило агентство Reuters.

Отмечается, глава Белого дома в среду, 24 января, направил лидерам ключевых комитетов Капитолийского холма письмо, в котором сообщил о намерении начать процесс официального уведомления о продаже Турции самолетов F-16.

Из письма следует, что администрация Байдена добивается согласия на продажу неопределенного количества истребителей F-16 вместе с комплектами модернизации на сумму 20 миллиардов долларов. Одновременно Государственный департамент США оказывает давление на Турцию, требуя ускорить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО.

Между тем сотрудник пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель во время брифинга 24 января умолчал о конкретных деталях возможных поставок самолетов Анкаре.

"До тех пор, пока Конгресс не получит официальное уведомление, я не буду подтверждать или говорить о каких-либо предполагаемых продажах или поставках оружия, помня о том, что Конгресс играет важную роль в рассмотрении этих продаж", — подчеркнул он.

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Напомним, в условиях постоянно возникающих препятствий с американской стороны Анкара прибегла к политическим маневрам и открыто дала понять, что в случае отказа не против пополнить свой парк боевой авиации истребителями Eurofighter Typhoon. Как сообщил в ноябре прошлого года один из высокопоставленных чиновников в Минобороны Турции, страна может приобрести 40 таких машин.

Кроме того, появились слухи, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает возможность приобретения истребителей JF-17 Thunder, разработанных совместно Китаем и Пакистаном. В пользу такого варианта выступает тот факт, что эти самолеты имеют исключительную техническую совместимость с западным электронным оборудованием.