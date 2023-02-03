В сенате США требуют не продавать F-16 Турции, из-за блокирования расширения НАТО

Законодатели отмечают, что Анкара нарушает свои же обязанности ратифицировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поэтому такое поведение должно иметь последствия.

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Более 20 членов Сената направили письмо президенту Джо Байдену с предложением блокирования Турции продажи истребителей F-16 на 20 млрд долларов. Об этом сообщает Defense News.

Турция хочет закупить F-16 последней модификации Block 70, а также модернизировать все имеющиеся самолета до их уровня. 25 сенаторов считают, что позиция Анкары по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО ставит под сомнение предстоящую продажу авиации.

По мнению сенаторов, Турция нарушает свои же обязательства по трехстороннему соглашению, которое она подписала с Швецией и Финляндией в прошлом году. Кандидаты на вступление в Альянс должны предпринять действия в отношении "рабочей партии Курдистана", а также потенциально экстрадировать некоторых политиков в Анкару. Взамен Турция должна ратифицировать заявление на вступление в НАТО.

"Швеция и Финляндия продвинулись вперед, чтобы решить вопросы в своем меморандуме о взаимопонимании, поэтому я надеюсь, что это приведет к ратификации", — заявил сенатор Жанна Шахин.

Двое сенаторов Боб Мендес и Крис Ван Холлен выступают за более широкие санкции против Турции. В стране садят в тюрьму журналистов и политических оппонентов, также Анкара имеет напряженные отношения с Грецией. Вдобавок, турки могут атаковать курдов в Сирии, а они поддерживаются Штатами.

"Турецкая экономика не в лучшей форме. Это одна из причин того, что опросы показывают невысокую популярность Эдрогана. Поэтому я думаю, что у такого поведения должны быть какие-то последствия", — заявил Ван Халлен.

Напомним, в МИД Турции заявили, что послы США пытаются "взбудоражить страну" и ведет психологическую войну.

26 января в Турции возмутились "антиисламистким расизмом" в ЕС. В Швеции сожгли Коран.