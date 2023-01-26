Расширение НАТО: в Турции возмутились проявлениями антиисламского расизма в ЕС
Совбезом Турции была высказана резкая критика в адрес тех, кто продвигает и потворствует действиям, направленным против религиозных ценностей миллиардов людей.
Турция поддерживает политику "открытых дверей" Североатлантического альянса, но решительно осуждает нападения, которые являются проявлением антиисламского расизма, направленные на ценности миллиардов людей. С таким заявлением выступил Совет безопасности страны, сообщила пресс-служба ведомства 25 января.
В заявлении участники заседания Совбеза под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отметили, что страны, желающие присоединиться к НАТО, обязаны действовать в соответствии с законом и духом Альянса.
"Крайне важно, чтобы государства, желающие вступить в Альянс, как можно скорее выполнили свои обязательства, предусмотренные меморандумом о взаимопонимании в борьбе с террористическими организациями", — отметили в Совбезе.
Кроме того на заседании выступили с резкой критикой в адрес тех, кто продвигает и потворствует действиям, направленным против священных ценностей миллиардов людей — религии, свободы совести и свободы мысли.
"Эти действия не могут быть объяснены демократией и свободой выражения. Те кто поощряет им являются партнерами в преступлениях на почве ненависти и пренебрежения правами человека", — подчеркнули участники заседания.
Заявление Совета безопасности Турции прозвучало на фоне скандала в Швеции, возникшего после публичного сожжения Корана лидером датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом. Напомним, 21 декабря он поджег священную для всех мусульман книгу перед турецким посольством в Стокгольме. После чего заявил, что продолжит такие акции и в будущем.Важно
В связи с этим министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция и Финляндия не хотят содействовать Анкаре в вопросах борьбы с терроризмом. Чиновник отметил, что властям Швеции и Финляндии недопустимо игнорировать покушения на Турцию и ценности ее граждан.
После реакции турецкой стороны глава МИД Финляндии 25 января отметил, что в переговорах Финляндии и Швеции с Турцией по поводу их возможного вступления в НАТО нужен перерыв. По его словам, должно пройти время, чтобы "осела пыль" после истории с сожжением Корана в Швеции.