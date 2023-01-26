Розширення НАТО: у Туреччині обурилися проявами антиісламського расизму у ЄС

Рада Безпеки Туреччини висловила різку критику на адресу тих, хто просуває і потурає діям, спрямованим проти релігійних цінностей мільярдів людей.

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Туреччина підтримує політику "відчинених дверей" Північноатлантичного альянсу, але рішуче засуджує напади, які є проявом антиісламського расизму, спрямовані на цінності мільярдів людей. З такою заявою виступила Рада Безпеки країни, повідомила пресслужба відомства 25 січня.

У заяві учасники засідання Ради Безпеки під головуванням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зазначили, що країни, які бажають приєднатися до НАТО, зобов'язані діяти відповідно до закону та духу Альянсу.

"Дуже важливо, щоб держави, які бажають вступити до Альянсу, якнайшвидше виконали свої зобов'язання, передбачені меморандумом про взаєморозуміння у боротьбі з терористичними організаціями", — зазначили в Раді Безпеки.

Крім того, на засіданні виступили з різкою критикою на адресу тих, хто просуває і потурає діям, спрямованим проти священних цінностей мільярдів людей — релігії, свободи совісті та свободи думки.

"Ці дії не можуть бути пояснені демократією та свободою вираження. Ті, хто заохочує їм, є партнерами у злочинах на ґрунті ненависті та зневаги прав людини", — наголосили учасники засідання.

Заява Ради Безпеки Туреччини пролунала на тлі скандалу у Швеції, що виник після публічного спалення Корану лідером данської ультраправої партії "Жорсткий курс" Расмусом Палуданом. Нагадаємо, 21 грудня він підпалив священну для всіх мусульман книгу перед турецьким посольством у Стокгольмі. Після цього заявив, що продовжить такі акції і в майбутньому.

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Переговори щодо НАТО провалилися. Туреччина заблокувала вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу

У зв'язку з цим міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Швеція та Фінляндія не хочуть сприяти Анкарі у питаннях боротьби з тероризмом. Чиновник зазначив, що владі Швеції та Фінляндії неприпустимо ігнорувати замахи на Туреччину та цінності її громадян.

Після реакції турецької сторони глава МЗС Фінляндії 25 січня зазначив, що у переговорах Фінляндії та Швеції з Туреччиною щодо їх можливого вступу у НАТО потрібна перерва. За його словами, має пройти час, щоб "осів пил" після історії зі спаленням Корану у Швеції.