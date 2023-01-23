"Не можна ігнорувати замаху на нас": у Туреччині поскаржилися на Швецію після спалення Корану

За словами міністра оборони Хулусі Акара, Стокгольм і Гельсінкі не хочуть підтримувати Анкару в її боротьбі з тероризмом, але при цьому чекають на сприяння вступу країн у НАТО.

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Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар стверджує, що Швеція та Фінляндія не хочуть сприяти Анкарі у питаннях боротьби з тероризмом. Водночас країни чекають на сприяння Туреччині щодо їх вступу у НАТО. Слова урядовця передає турецьке видання TRT Haber.

За словами міністра, Швеція та Фінляндія не повинні ігнорувати замаху на цінності Туреччини.

"Неприпустимо ігнорувати погані замахи на Туреччину, нашого президента, наш прапор, Коран і наші священні цінності, мовчати і зневажливо ставитись до них", — висловився глава міністерства.

Спалення Корану у Стокгольмі: що сталося?

У такий спосіб Хулусі Акар відреагував на спалення Корану.

Лідер данської ультраправої партії "Жорсткий курс" (Stram Kurs) Расмус Палудан підпалив священну книгу мусульман 21 січня перед турецьким посольством у Стокгольмі.

Пізніше він сказав, що продовжить такі акції і надалі, попри погрози, що надходять. Акція біля турецького посольства проводилася на підтримку забороненої в Туреччині Робітничої партії Курдистану та проти вступу Швеції у НАТО.

У МЗС Туреччини заявили, що акція у Стокгольмі порушує тристоронній меморандум щодо членства Швеції в НАТО.

[ + – ] Расмус Палудан на акції протесту у Стокгольмі. Фото Fredrik Sandberg

Після акції у Стокгольмі в Туреччині спалахнули антишведські протести. У генерального консульства країни у Стамбулі відбулася масова акція, на якій спалили прапор Швеції. Невдоволені люди також збиралися біля шведського посольства в Анкарі.

[ + – ] Мешканці Стамбула спалили прапор Швеції

Коментуючи процес вступу Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, міністр Акар, зі свого боку, зазначив, що Туреччина завжди підтримує політику відчинених дверей НАТО.

"Вони хочуть співпраці з НАТО у захисті своїх держав, але й ми хочемо від них сприяти боротьбі з тероризмом", — прокоментував він.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року Швеція вперше видала Туреччині члена Робітничої партії Курдистану Махмута Тата. У Туреччині Тат засуджений до 6 років та 10 місяців тюремного ув'язнення за членство в РПК. 2015 року він попросив Швецію про політичний притулок, але йому відмовили.