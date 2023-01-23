"Нельзя игнорировать покушения на нас": в Турции пожаловались на Швецию после сожжения Корана

По словам министра обороны Хулуси Акара, Стокгольм и Хельсинки не хотят поддерживать Анкару в ее борьбе с терроризмом, но при этом ждут содействия по вступлению стран в НАТО.

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар утверждает, что Швеция и Финляндия не хотят содействовать Анкаре в вопросах борьбы с терроризмом. При этом страны ждут содействия Турции по их вступлению в НАТО. Слова чиновника передает турецкое издание TRT Haber.

По словам министра, Швеция и Финляндия не должны игнорировать покушения на ценности Турции.

"Недопустимо игнорировать отвратительные покушения на Турцию, нашего президента, наш флаг, Коран и наши священные ценности, молчать и пренебрежительно относиться к ним", — высказался глава министерства.

Сожжение Корана в Стокгольме: что произошло?

Таким образом Хулуси Акар отреагировал на сожжение Корана.

Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" (Stram Kurs) Расмус Палудан поджег священную книгу мусульман 21 января перед турецким посольством в Стокгольме.

Позже он сказал, что продолжит такие акции и в дальнейшем, несмотря на поступающие угрозы. Акция у турецкого посольства проводилась в поддержку запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и против вступления Швеции в НАТО.

В МИД Турции заявили, что акция в Стокгольме нарушает трехсторонний меморандум по вопросу членства Швеции в НАТО.

[ + – ] Расмус Палудан на акции протеста в Стокгольме. Фото Fredrik Sandberg

После акции в Стокгольме в Турции вспыхнули антишведские протесты. У генерального консульства страны в Стамбуле прошла массовая акция, на которой сожгли флаг Швеции. Недовольные люди также собирались у шведского посольства в Анкаре.

[ + – ] Жители Стамбула сожгли флаг Швеции

Комментируя процесс вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический Альянс, министр Акар, в свою очередь, отметил, что Турция всегда поддерживает политику открытых дверей НАТО.

"Они хотят сотрудничества с НАТО в защите своих государств, но и мы хотим от них содействия в борьбе с терроризмом", — прокомментировал он.

Напомним, в начале декабря 2022 года Швеция впервые выдала Турции члена Рабочей партии Курдистана Махмута Тата. В Турции Тат приговорен к 6 годам и 10 месяцам тюремного заключения за членство в РПК. В 2015 году он попросил Швецию о политическом убежище, но ему отказали.