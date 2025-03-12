В Кремле боятся реакции россиян: в британской разведке оценили массированный удар по РФ

В Минобороны Великобритании обратили внимание на подозрительную тишину в государственных СМИ относительно ночной атаки. Разведчики объяснили, что этот налет БПЛА подчеркнул вызов, который стоит перед Москвой.

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Ночью на 11 марта Россию атаковали сотни дронов, громко было даже в Москве. Эту массированную атаку БПЛА 12 марта прокомментировали в разведке Министерства обороны Великобритании.

Там отметили, что речь идет о крупнейших за все время войны ударах беспилотниками по РФ. Удары были нацелены на несколько регионов страны-агрессора, включая столицу и населенные пункты поблизости.

В российском Минобороны заявили о перехвате и ликвидации 337 дронов, 91 из них — над Московской областью. Сообщалось о пожарах в Москве, прекращении работы всех четырех столичных аэропортов, а также приостановлении железнодорожного сообщения между Москвой и Домодедово.

В британской разведке объяснили, что последние удары ВСУ вглубь России подчеркивают вызов, который стоит перед страной-агрессором. Речь идет о необходимости защиты вражеской инфраструктуры и стратегических объектов, которые Кремлю нужно балансировать с операциями на линии фронта.

"Путин и российское высшее руководство почти наверняка считают, что способность Украины как атаковать, так и вызывать дезорганизацию внутри Москвы является значительным смущением. Это также подрывает нарратив российского руководства о конфликте как о локальной операции, а не войне. Российские государственные СМИ освещали эти удары минимально, что, вероятно, отражает беспокойство российского руководства относительно любой потенциальной негативной реакции населения", — отметили в Минобороны Великобритании.

Напомним, председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов после массированной атаки по РФ призвал ударить по Украине ракетами "Орешник".

11 марта о результатах удара по России рассказали в Генштабе ВСУ. Также командование прокомментировало сообщения о том, что пострадали гражданские объекты.