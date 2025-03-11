После атаки БПЛА на Москву: в Госдуме призвали ударить по Украине "Орешником"

В ночь на 11 марта дроны массированно атаковали Московскую область. Министерство обороны РФ отчитывается о более 300 сбитых БПЛА.

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В Госдуме призвали нанести ответный удар по украинской территории после массированной атаки БПЛА по России. Об этом пишут росСМИ.

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов призвал российского президента Владимира Путина нанести удар.

"Решение за Верховным главнокомандующим, но, думаю, будет нелишним запустить по Украине "Орешник", лучше не один", — сказал Картаполов.

Ракета "Орешник": что собой представляет

"Орешник" представляет собой новое поколение российских ракет, которые якобы имеют уникальные характеристики. Оружие классифицируется как баллистическая ракета средней дальности, что подтверждается гиперзвуковой скоростью боевых блоков на заключительных этапах полета — 6-7 Махов. Между тем подобные скорости достигаются всеми баллистическими ракетами средней и межконтинентальной дальности после отделения боевых блоков.

Атака БПЛА на Москву

В ночь на 11 марта дроны массированно атаковали Московскую область РФ. Атака началась около четырех часов утра. В Домодедово дрон упал на парковку "Мираторга", где загорелись автомобили. В частности, один охранник парковки погиб.

Во время атаки пострадали восемь человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о трех пострадавших.

Тем временем Минобороны РФ отчиталось о 337 сбитых беспилотниках. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к российской столице было сбито 73 БПЛА.

В результате атаки 11 марта повреждены частные и многоквартирные дома. А аэропорты Жуковский, Домодедово, Внуково и Шереметьево закрыты.

Напомним, в Украине нет систем ПВО, способных сбивать "Орешник".

Также Фокус писал о том, на что способна российская ракета "Орешник".