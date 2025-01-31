Украинский эксперт рассказал, какой системе ПРО "по зубам" российский "Орешник"

По меньшей мере две американские системы потенциально могут противостоять российской баллистической ракете. В то же время, отметил Петр Черник, Украина может разработать собственный ЗРК, который справится с "Орешником".

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский в интервью заявил, что у ВСУ пока нет систем, способных перехватывать российскую ракету "Орешник". Это вынуждает Киев активизировать переговоры с союзниками о поставках соответствующего вооружения. Военный эксперт Петр Черник рассказал АрміяInform о возможных способах противодействия данной угрозе.

По словам эксперта, "Орешник" представляет собой усовершенствованную версию старой советской ракеты средней дальности РСД-10 "Пионер", разработанной в 1976 году. Дальность действия такой системы могла достигать 5000 км, а скорость разгонных блоков составляла до 10 000 км/ч. Это делает перехват подобных целей крайне сложной задачей.

Черник отметил, что на данный момент у Украины действительно нет зенитно-ракетных комплексов, способных эффективно сбивать такие цели. Однако на вооружении западных стран имеются несколько систем, теоретически пригодных для перехвата:

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – американская система ПРО, разработанная для поражения баллистических целей за пределами атмосферы. Она может перехватывать ракеты на дальности до 200 км, но ее высокая стоимость (около 2,5 млрд долларов за батарею и 600 млн долларов за командный пункт) делает поставки в Украину маловероятными. Собственно единственной страной, кроме США, закупившей THAAD, является Саудовская Аравия.

Перехватчик SM-3 (Standard Missile 3). Это противоракета, которая может запускаться с американского комплекса Aegis Ashore или мобильных установок Typhon. Черник подчеркнул, что это одна из немногих систем, предназначенных для перехвата целей в экзосфере.

Patriot PAC-3 и SAMP/T — это современные ЗРК, которые есть на вооружении Украины. Однако их возможности против такого типа ракет пока не подтверждены.

Создание собственной системы ПРО

Черник считает, что Украина обладает значительным технологическим потенциалом в сфере ракетостроения. По словам эксперта, две трети тяжелых межконтинентальных баллистических ракет, разработанных в СССР, создавались на украинском "Южмаше". Это говорит о наличии научной и инженерной базы для создания собственного комплекса стратегической ПРО. Однако для этого необходимы значительные финансовые вложения и политическая поддержка со стороны союзников.

"Я более чем уверен, что может появиться собственный зенитно-ракетный комплекс стратегического назначения, который может справиться с тем, что называется "Орешник". Хотя справедливости ради надо утверждать, что именно в данную минуту действительно таких комплексов у нас пока нет", — подытожил Черник.

Важно

Минимум 7 лет лежала на складе: исследования показали, когда была собрана ракета "Орешник"

Напомним, 19 декабря Владимир Путин заявил, что Россия готова провести технологическую дуэль XXI века с применением комплекса "Орешник". В связи с этим военные эксперты решили выяснить, сможет ли передовая система ПРО THAAD противостоять новейшей российской ракете.