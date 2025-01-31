Український експерт розповів, якій системі ПРО "по зубах" російський "Орешник"

Щонайменше дві американські системи потенційно можуть протистояти російській балістичній ракеті. Водночас, зазначив Петро Чернік, Україна може розробити власний ЗРК, який впорається з "Орешником".

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Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський в інтерв'ю заявив, що у ЗСУ поки що немає систем, здатних перехоплювати російську ракету "Орешник". Це змушує Київ активізувати переговори із союзниками про постачання відповідного озброєння. Військовий експерт Петро Черник розповів АрміяInform про можливі способи протидії цій загрозі.

За словами експерта, "Орешник" являє собою вдосконалену версію старої радянської ракети середньої дальності РСД-10 "Пионер", розробленої 1976 року. Дальність дії такої системи могла досягати 5000 км, а швидкість розгінних блоків становила до 10 000 км/год. Це робить перехоплення подібних цілей вкрай складним завданням.

Черник зазначив, що наразі в України дійсно немає зенітно-ракетних комплексів, здатних ефективно збивати такі цілі. Однак на озброєнні західних країн є кілька систем, теоретично придатних для перехоплення:

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — американська система ПРО, розроблена для ураження балістичних цілей за межами атмосфери. Вона може перехоплювати ракети на дальності до 200 км, але її висока вартість (близько 2,5 млрд доларів за батарею і 600 млн доларів за командний пункт) робить поставки в Україну малоймовірними. Власне єдиною країною, крім США, яка закупила THAAD, є Саудівська Аравія.

Перехоплювач SM-3 (Standard Missile 3). Це протиракета, яка може запускатися з американського комплексу Aegis Ashore або мобільних установок Typhon. Черник підкреслив, що це одна з небагатьох систем, призначених для перехоплення цілей в екзосфері.

Patriot PAC-3 і SAMP/T — це сучасні ЗРК, які є на озброєнні України. Однак їхні можливості проти такого типу ракет поки що не підтверджені.

Створення власної системи ПРО

Черник вважає, що Україна має значний технологічний потенціал у сфері ракетобудування. За словами експерта, дві третини важких міжконтинентальних балістичних ракет, розроблених в СРСР, створювалися на українському "Південмаші". Це говорить про наявність наукової та інженерної бази для створення власного комплексу стратегічної ПРО. Однак для цього необхідні значні фінансові вкладення та політична підтримка з боку союзників.

"Я більш ніж упевнений, що може з'явитися власний зенітно-ракетний комплекс стратегічного призначення, який може впоратися з тим, що називається "Орешник". Хоча заради справедливості треба стверджувати, що саме в цю хвилину дійсно таких комплексів у нас поки що немає", — підсумував Черник.

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Мінімум 7 років лежала на складі: дослідження показали, коли була зібрана ракета "Орешник"

Нагадаємо, 19 грудня Володимир Путін заявив, що Росія готова провести технологічну дуель XXI століття із застосуванням комплексу "Ліщина". У зв'язку з цим військові експерти вирішили з'ясувати, чи зможе передова система ПРО THAAD протистояти новітній російській ракеті.