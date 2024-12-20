"Технологічна дуель" Путіна: чи здатна система THAAD перехопити "Орешник", — експерти

Система протиракетної оборони THAAD якраз і призначена для боротьби з балістичними цілями, що летять на високих швидкостях. Однак виникає питання про здатність російської ракети до маневрування.

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Президент Володимир Путін 19 грудня заявив, що Росія готова провести технологічну дуель XXI століття. За його словами, новітня ракета "Орешник" здатна поставити під сумнів ефективність сучасних систем протиракетної оборони, таких як THAAD, які розгортають США і НАТО. У зв'язку з цим військові експерти вирішили з'ясувати, чи зможе передова система ПРО THAAD протистояти новітній російській ракеті і в чому полягають складнощі теоретичного перехоплення "Орешник".

Експерти пишуть, що Путін, як і раніше, впевнений у можливостях своєї нової зброї, тому запропонував продемонструвати її можливості в умовах відкритого експерименту. Однак її ефективність проти сучасних систем ППО, таких як THAAD або Patriot, викликає сумніви. Це ставить під сумнів майбутнє цих технологічних зіткнень, які можуть змінити динаміку глобальної безпеки та призвести до нових стратегічних розрахунків усіх залучених сторін.

Для розуміння можливого результату протистояння між "Орешником" і THAAD важливо розглянути особливості обох систем, їхні технічні можливості та потенційні обмеження.

Ракета "Орешник": заявлені можливості

"Ліщина" являє собою нове покоління російських ракет, які нібито мають унікальні характеристики. Зброя класифікується як балістична ракета середньої дальності, що підтверджується гіперзвуковою швидкістю бойових блоків на заключних етапах польоту — 6-7 Махів. Тим часом подібні швидкості досягаються всіма балістичними ракетами середньої та міжконтинентальної дальності після відділення бойових блоків.

Ймовірно, "Орешник" має два ступені, що типово для балістичних ракет середньої дальності. Перший ступінь забезпечує необхідну висоту і швидкість для розділення бойових блоків. А третій ступінь не використовується, оскільки це збільшило б вартість і складність системи.

Заявлені базові ТТХ ракети "Ліщина"

Як правило, балістичні ракети розробляються для можливості встановлення ядерного заряду, і відсутність такого заряду робить використання подібних систем обмеженим. Тому застосування ракети в без'ядерному варіанті викликає питання про доцільність такого розроблення.

Водночас у без'ядерному варіанті ракета може бути оснащена касетними боєголовками з використанням помилкових цілей, які розділяються, що значно ускладнюють роботу протиракетних систем, таких як THAAD, які використовують кінетичні перехоплювачі.

Ці заявлені характеристики роблять ракету "Орешник" особливо небезпечною для систем ПРО, розрахованих на перехоплення стандартних балістичних цілей.

THAAD: передова система ПРО

Система протиракетної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) призначена для перехоплення балістичних ракет, що летять на висоті до 150 км і на надзвичайно високих швидкостях, які часто перевищують 8000 км/год, на кінцевому етапі їх падіння.

Комплекс оснащений потужним радаром AN/TPY-2, який здатний виявляти ракети на великих відстанях, відстежуючи їхню траєкторію з високою точністю. Це дає системі час для підготовки до перехоплення.

Пуск ракети комплексу THAAD

З великою ймовірністю система THAAD без особливих проблем впорається з "Орешником" на ранніх етапах польоту, тому такий тип балістичних ракет, як правило, призначений для запуску з глибини країни.

Однак ключовим питанням залишається здатність російської ракети до маневрування. Традиційні протоколи наведення THAAD засновані на припущенні, що ракета, яка наближається, летить за передбачуваною балістичною траєкторією. Ракета, здатна на раптові, нестабільні маневри, може ускладнити цю модель. Таким чином, якщо "Орешник" здатна до маневрування та ухилення, то ефективність радіолокаційного виявлення THAAD буде знижена.

Експерти доходять висновку, що для ефективної протидії новим загрозам, таким як ракетний комплекс "Орешник", Сполученим Штатам і їхнім союзникам знадобиться адаптація наявних технологій і розробка нових рішень.

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Ракетна дуель над Києвом: що стоїть за погрозою Путіна застосувати "Орешник"

Нагадаємо, президент Володимир Путін заявив, що Росія нібито була змушена піти на бойові випробування новітньої гіперзвукової ударної системи "Орешник" у відповідь на удари західною зброєю по території Брянської та Курської областей.