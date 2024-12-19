"Ми згодні просто зараз": Путін зробив нову заяву щодо удару "Орешником" по Києву

Росія готова до "технологічної дуелі" з використанням "Орешника", заявив російський президент Володимир Путін. Зеленський назвав главу Кремля "тупицею".

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Росія "просто зараз" готова до проведення так званої технологічної дуелі західних систем ППО і балістичної ракети середньої дальності "Орешник". Таку заяву зробив президент РФ Володимир Путін пропагандисту каналу "Россия-1" Павлу Зарубіну.

Водночас глава Кремля заявив, що РФ може не обов'язково вдаряти "Орешником" по Києву, а й по будь-якому іншому місту України.

"Будь ласка, можна в іншому місці", — зазначив Путін, обґрунтовуючи можливий удар по українській столиці "досить серйозною системою ППО", наявною там.

Крім того, Путін запропонував долучити до "дуелі" і системи протиракетної оборони в Румунії та в Польщі.

"Ми згодні просто зараз", — заявив російський президент.

Реакція президента України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на погрози Путіна застосувати "Орешник". Глава держави вважає, що адекватній людині така думка просто на думку не спаде.

Трохи згодом Володимир Зеленський ще раз відреагував на пропозицію Володимира Путіна, охарактеризувавши останнього із застосуванням нецензурної лексики.

"Люди гинуть, а йому цікаво... Довбо***б", — написав Зеленський у соцмережі Х.

Що пропонує Путін

Під час проведення традиційної пресконференції 19 грудня Путін запропонував влаштувати високотехнологічну дуель, вдаривши по Києву "Орешником" і подивитися, чи зможуть із нею впоратися західні системи протиповітряної та протиракетної оборони. Такий "експеримент", як вважає глава Кремля, буде корисним і для РФ, і для США.