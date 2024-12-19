"Мы согласны прямо сейчас": Путин сделал новое заявление об ударе "Орешником" по Киеву

Россия готова к "технологической дуэли" с использованием "Орешника", заявил российский президент Владимир Путин. Зеленский назвал главу Кремля "тупицей".

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Россия "прямо сейчас" готова к проведению т.н. технологической дуэли западных систем ПВО и баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин пропагандисту канала "Россия-1" Павлу Зарубину.

При этом глава Кремля заявил, что РФ может не обязательно ударять "Орешником" по Киеву, а и по любому другому городу Украины.

"Пожалуйста, можно в другом месте", — отметил Путин, обосновывая возможный удар по украинской столице "достаточно серьезной системой ПВО", имеющейся там.

Кроме того, Путин предложил включить в "дуэль" и системы противоракетной обороны в Румынии и в Польше.

"Мы согласны прямо сейчас", — заявил российский президент.

Реакция президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на угрозы Путина применить "Орешник". Глава государства считает, что адекватному человеку подобная мысль просто в голову не придет.

Немного позже Владимир Зеленский еще раз отреагировал на предложение Владимира Путина, охарактеризовав последнего с применением нецензурной лексики.

"Люди погибают, а ему интересно… Долбо***б", — написал Зеленский в соцсети Х.

Что предлагает Путин

Во время проведения традиционной пресс-конференции 19 декабря Путин предложил устроить высокотехнологичную дуэль, ударив по Киеву "Орешником" и посмотреть, смогут ли с ней справиться западные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Такой "эксперимент", как считает глава Кремля, будет полезен и для РФ, и для США.