"Рождественское перемирие" Орбана, угрозы Путина и мобилизация: главные заявления Зеленского (видео)

Президент Владимир Зеленский озвучил условия для прекращения огня и раскрыл детали ультиматума, поставленного Россией. По его словам, лидер РФ Владимир Путин — "старый фантазер", который живет "в своем аквариуме".

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Президент Владимир Зеленский 19 декабря провел пресс-конференцию. Фокус собрал главные его заявления с брифинга.

О Путине

Зеленский ответил на угрозы лидера России Владимира Путина применить новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по столице.

"Вы видите, с этим мы имеем дело? Сегодня товарищ из Кремля сказал, что Россия предлагает "технологическую дуэль". Да, сегодня, есть уже видео, можете посмотреть. Путин говорит, что "мы ударим, например, куда-то по Киеву "Орешником", этой новой ракетой, а они пусть поставят противоракетную оборону, ну и посмотрим, что будет". Вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки", — заявил он.

Также президент ответил на готовность Путина вести переговоры на основе так называемых реалий на земле и Стамбульских соглашений удивлением, что в Москве его перестали считать нелегитимным. Он подчеркнул, что никаких Стамбульских соглашений никогда не существовало.

"Был ультиматум РФ в первый же день по оккупации нашего государства, в 2022 году. И их гонцы по разным направлениям, используя различные источники, показывали нам детали этого ультиматума", — пояснил Зеленский.

Он отметил, что гонцов в Украине уже нет — сбежали в Россию или за границу, а Киев на ультиматум не согласился. Лидер подчеркнул, что никаких соглашений не существовало и ничего не было подписано. По его словам, в ультиматум Кремля входили так называемые демилитаризация и денацификация.

"То есть он просто предлагал Украине сдаться, заморозить конфликт, изменить направление развития — не Европа, не НАТО, а направление в РФ, чтобы они руководили нашим государством, лишить нас независимости. И этот человек говорит, что это — какие-то соглашения. Просто старый фантазер, ну реально, он живет в другом мире, в своем аквариуме", — добавил Зеленский.

О прекращении огня

Он заверил, что Украина хочет закончить войну и остановить Путина. Однако страна не может жить в замороженном конфликте, а люди должны знать, что будет после прекращения огня. Киеву нужны гарантии безопасности и сильная позиция.

Президент уточнил, что сильная позиция — это стабильный фронт без продвижения врага и финансовая поддержка Украины. По его словам, нужно закончить войну так, чтобы потом не было "сюрпризов".

В то же время политик отметил, что европейских гарантий будет недостаточно Украине, и это невозможно обсуждать только с лидерами ЕС. Настоящие гарантии — это НАТО, но на пути к этому также нужны какие-то гарантии безопасности.

Об Орбане

На вопрос о "рождественском перемирии", предложенном премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Зеленский ответил, что не имел с ним разговора. Он подчеркнул, что инициативы, связанные с жизнью украинцев, о которых Киев узнает из СМИ — это несерьезно. Он отметил, что Орбана никто не уполномочивал на переговоры с Россией.

"Его отношения с Путиным, они слишком теплые для того, чтобы ставить Путина на место", — заявил лидер.

По его мнению, "рождественское перемирие" больше похоже на политический пиар.

О газе

Зеленский сообщил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа через свою территорию.

"Мы не будем давать возможности дополнительных миллиардов заработать на нашей крови", — пояснил он.

Если речь будет идти о газе другой страны, не России, Киев готов к обсуждению предложений. Однако это не должен быть фактически российский газ, который поставляется через посредника.

"Мы не дадим возможности дополнительных заработков РФ на этой войне", — подчеркнул президент.

О мобилизации

В ответ на вопрос о снижении мобилизационного возраста Зеленский попросил представить человека без оружия и спросил, имеет ли значение его возраст. Он заверил, что никакой разницы нет. По словам лидера, партнеры обращают внимание на физические возможности, а Киев — на "голые бригады", то есть не укомплектованные оружием.

"Вторая история — мне кажется, что это, знаете, не очень справедливо", — заметил он.

Президент рассказал, что год назад с США и европейскими партнерами договаривались о тренировках 14 бригад (минимум 12) за рубежом. Была четкая таблица, как бригады будут распределены, чтобы они тренировались вместе, всем коллективом.

"И на сегодня мы имеем одну бригаду, которую мы тренировали во Франции, и одну бригаду, которая сегодня дополнительно тренируется в Германии. Тренируют США, кстати. И если из этого блока мы имеем с вами две бригады, мы говорим здесь об оружии, а не о людях", — заявил он.

Зеленский заверил, что есть нехватка оружия, а не личного состава. Также он обратил внимание на то, что в современных реалиях важны технологии.

Напомним, в России сообщили о завершении перевооружения одной из дивизий на гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Во вражеской армии заявили о его уникальных характеристиках. Фокус разобрался, что известно об этой системе и действительно ли "аналогов нет".

Президент РФ Владимир Путин заверил россиян, что ВСУ будут выбиты из Курской области, и заявил о движении своего войска к "выполнению первоочередных задач" так называемой СВО, то есть полномасштабной войны в Украине.