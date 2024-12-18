"Принимайте или отказывайтесь": Орбан обратился к Зеленскому относительно "рождественского перемирия"

В Офисе президента уже отреагировали, назвав венгерского премьера "назойливым гонцом". Сам Владимир Зеленский ранее пошутил, что среди доступных Виктору Орбану рычагов влияния — только анекдот.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил за заявление президента Владимира Зеленского о том, что западному политику нечем давить на Москву кроме шуток. Об этом известно из его публикации в соцсети X (ранее — Twitter) от 18 декабря.

"Мы не будем отвечать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность", — написал венгерский премьер.

Что сказал Зеленский

Корреспондент "Суспільного" передал, что 17 декабря президент высказался относительно посредничества Орбана во время заседания Конгресса местных и региональных властей во Львове.

"У кого-то другого в Европе есть такой опыт сейчас? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как он будет давить на (Владимира, — ред.) Путина? Анекдотом, улыбкой? Пусть себе оставит", — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Киеву нужны прямые отношения с Вашингтоном, без посредников.

"Премьер Орбан, который хочет, знаете, "как-то там, где-то там..." — не выйдет. Я его не пущу и таких, как он", — заверил он.

Президент уточнил, что речь идет именно о главе венгерского правительства, а не о народе, который поддерживает Украину.

Реакция ОП на слова Орбана

Советник президента по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин в комментарии "Суспільному" ответил на заявление Орбана относительно предложения о прекращении огня.

"Если уж появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно — нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины. Гонцы от Путина никому из вовлеченных участников работы ради мира не нужны", — отметил он.

Напомним, 11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине перемирие на Рождество, но президент Владимир Зеленский предложение отверг.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин опубликовал опровержение из шести пунктов. Он подчеркнул, что Украине нужен "настоящий мир, а не пиар-ходы".