Орбан заявил об отказе Украины от "рождественского перемирия": каков ответ ОП

Украине не нужны пиар-ходы и пустые разговоры для достижения мира, заявили в офисе президента Зеленского в ответ венгерскому премьеру. Также отметили, что его не уполномочивали говорить о рождественском прекращении огня.

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Премьер-министр Венгрии не контактировал с Украиной о прекращении огня на российском фронте и об обмене пленными на время Рождества. Кроме того, он не должен обсуждать вопрос войны РФ за спиной Украины, и его не уполномочивали на любые разговоры с Кремлем. О позиции Киева относительно заявления Орбана об "отказе от рождественского перемирия" советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин написал в соцсети X (Twitter).

Литвин перечислил шесть пунктов, почему Украина опровергает заявление Орбана. Чиновник подчеркнул, что венгерский политик не говорил с представителями украинской власти и поэтому никто не слышал ни о каком рождественском перемирии. Кроме того, Венгрию не уполномочивали на разговоры с РФ, особенно, от имени Украины. Также чиновник отметил, что судьба пленных украинцев беспокоит власть независимо от перемирия. В связи с этим две недели подряд продолжаются переговоры с россиянами, чтобы до нового года состоялся еще один обмен, сказал он.

Советник президента высказался и о возможности завершения войны. Чиновник пояснил, что Украина сотрудничает со всеми своими партнерами и пытается "достичь настоящего и длительного мира". Литвин заявил, что украинцы заинтересованы в реальной безопасности, а не в пиаре и бесполезных разговорах.

"Нам нужен настоящий мир, а не пиар-ходы, а надежные гарантии безопасности, а не пустые разговоры", — говорится в заметке советника Зеленского.

Заявление Орбана 11 декабря — комментарий офиса президент Зеленского Фото: Скриншот

Заявление Орбана 11 декабря — детали

Отметим, днем 11 декабря Фокус писал о заявлении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Венгерский политик сделал две громкие публикации в соцсети X (Twitter). В одной Орбан написал, будто Украине предложили в честь Рождества прекратить огонь и провести обмен пленными, но от предложения отказались. Венгр отметил, что ему грустно из-за такого решения президента Владимира Зеленского. Вторая публикация — о часовом телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом венгерский премьер написал, что происходят "самые опасные недели" российско-украинской войны. В ответ появилось сообщение Зеленского. Украинский президент раскритиковал контакты с Кремлем и заявил, что завершение войны состоится исключительно при участии Украины и при условии единства Европы.

Между тем издание Politico написало о деталях возможных переговоров Франции и Польши. По словам источников издания, ведутся переговоры о миротворческих силах европейских стран, которые станут на линии разграничения. Речь идет, вероятно, о 40 тыс. бойцов, которые придут в Украину сразу после начала перемирия, говорится в статье.

Напоминаем, 10 декабря президент Путин высказался относительно ядерной доктрины, ядерного оружия и ракеты "Орешник": объяснил, как это все связано.