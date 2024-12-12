Орбан заявив про відмову України від "різдвяного перемир'я": яка відповідь ОП

Україні не потрібні піар-ходи та порожні розмови для досягнення миру, заявили в офісі президента Зеленського у відповідь угорському прем'єру. Також наголосили, що його не уповноважували говорити про різдвяне припинення вогню.

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Прем'єр-міністр Угорщини не контактував з Україною щодо припинення вогню на російському фронті та щодо обміну полоненими на час Різдва. Крім того, він не повинен обговорювати питання війни РФ за спиною України, і його не уповноважували на будь-які розмови з Кремлем. Про позицію Києва щодо заяви Орбана про "відмову від різдвяного перемир'я" радник президента з комунікацій Дмитро Литвин написав у соцмережі X (Twitter).

Литвин перелічив шість пунктів, чому Україна спростовує заяву Орбана. Посадовець наголосив, що угорський політик не говорив з представниками української влади і тому ніхто не чув про жодне різдвяне перемир'я. Крім того, Угорщину не уповноважували на розмови з РФ, особливо, від імені України. Також посадовець наголосив, що доля полонених українців турбує владу незалежно від перемир'я. У зв'язку з цим два тижні поспіль тривають перемовини з росіянами, щоб до нового року відбувся ще один обмін, сказав він.

Радник президента висловився і про можливість завершення війни. Чиновник пояснив, що Україна співпрацює з усіма своїми партнерами і намагається "досягти справжнього та тривалого миру". Литвин заявив, що українців зацікавлені в реальній безпеці, а не в піарі та марних розмовах.

"Нам потрібен справжній мир, а не піар-ходи, а надійні гарантії безпеки, а не пусті балачки", — ідеться у дописі радника Зеленського.

Заява Орбана 11 грудня - коментар офісу президент Зеленського Фото: Скриншот

Заява Орбана 11 грудня — деталі

Зазначимо, вдень 11 грудня Фокус писав про заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Угорський політик зробив дві гучні публікації у соцмережі X (Twitter). У одній Орбан написав, начебто Україні запропонували на честь Різдва припинити вогонь та провести обмін полоненими, але від пропозиції відмовились. Угорець зауважив, що йому сумно через таке рішення президента Володимира Зеленського. Друга публікація — про годинну телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. При цьому угорський прем'єр написав, що відбуваються "найнебезпечніші тижні" російсько-української війни. У відповідь з'явився допис Зеленського. Український президент розкритикував контакти з Кремлем і заявив, що завершення війни відбудеться виключно за участі України та за умов єдності Європи.

Тим часом видання Politico написало про деталі можливих перемовин Франції та Польщі. Зі слів джерел видання, відбуваються перемовини щодо миротворчих сил європейськи країн, які стануть на лінії розмежування. Ідеться, ймовірно, про 40 тис. бійців, які прийдуть в Україну відразу після початку перемир'я, ідеться у статті.

Нагадуємо, 10 грудня президент Путін висловився щодо ядерної доктрини, ядерної зброї та ракети "Орешник": пояснив, як це все пов'язано.