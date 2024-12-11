40 тисяч бійців: Макрон і Туск домовляються про миротворчі сили в Україні, — ЗМІ

В Польщі сумніваються, що Емманюель Макрон і Дональд Туск домовляться про миротворців, оскільки цим питанням має займатися ООН, написало видання Politico. Поява західних військ можлива лише в контексті НАТО.

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Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск можуть вести перемовини щодо появи в Україні миротворчого контингенту. Ідеться не про інструкторів, які б навчали бійців ЗСУ, а про військових, які стали б на лінії розмежування у випадку майбутнього потенційного перемир'я. Про деталі та можливість переговорів щодо миротворців написало видання Politico.

Журналісти отримали інформацію від двох джерел, імен яких не зазначено — від дипломата Європейського Союзу та французького чиновника. Дипломата запитали, чи дійсно Макрон і Туск обговорюють можливість появи 40 тисяч миротворців в Україні — про це написало видання Rzeczpospolita. Співрозмовник підтвердив, що це дійсно так, втім, не уточнивши, які країни нададуть військових і чи будуть серед них Франція та Польща. Перемовини відбудуться у четвер 12 грудня, коли французький президент прибуде до Варшави, заявили джерела.

"Це правда", — почули журналісти у відповідь на питання про 40 тисяч європейських бійців.

У статті навели думку анонімного польського чиновника, який прокоментував перемовини щодо миротворців. Найперше він зауважив, що відправлення миротворчих сил в якусь країну — це повноваження ООН, а не Франції та Польщі. На думку джерела, дискусії між представниками обох країн на цю тему не мають змісту. Єдиний варіант — якби про це говорили в межах НАТО, вважає чиновник. Також співрозмовник Politico заявив, що краще було б дочекатися інавгурації нового президента США Дональда Трампа, тоді щось починати робити.

"Це не та формула, яка дозволила б нам ухвалити таке рішення. Відправка польських військ в Україну мала б сенс лише у форматі НАТО. Важко навіть обговорювати таку тему до 20 січня", — навели у статті позицію поляка.

Також видання нагадало офіційне оголошення Єлисейського палацу щодо мети приїзду Макрона до Туска: "щоб обговорити Україну "в новому трансатлантичному контексті".

Війська НАТО в Україні — деталі

Зазначимо, раніше Франція вже порушувала питання щодо появи військових країн-членів НАТО в Україні. Такі заяви Макрона лунали у лютому 2024 року. Під час безпекової зустрічі лідерів ЄС, яка відбулася в річницю вторгнення РФ, французький президент говорив європейським політикам про західний контингент, який міг би в Україні виконувати, наприклад, функції інструкторів, або обороняв би північний кордон з Білоруссю. Тоді Німеччина заперечила таку можливість, як і інші країни. Водночас президент України Володимир Зеленський заявляв, що з ним офіційно на цю тему не розмовляли.

Тим часом 1 грудня 2024 року український президент заявив, у нього немає очікувань, що західні війська долучаться до ведення бойових дій на фронті російсько-української війни. Заява пролунала у контексті вступу до НАТО, яке можливе усією територією країни, а не частинами, тобто без окупованих регіонів.

Нагадуємо, 11 грудня Фокус зібрав думки політологів та експертів щодо того, чи зможе Макрон домовитися про появу західних військ в Україні.