"Хочемо, щоб був мир": Зеленський про переговори з Трампом та Макроном в Парижі (відео)

За його словами, Київ зацікавлений у тому, щоб завершити повномасштабний конфлікт якомога швидше та на справедливих умовах. Емманюель Макрон, коментуючи тристоронні переговори у Парижі, наголосив, що США, Україна та Франція зустрілись "разом в історичний день".

Під час тристоронньої зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона, українського очільника Володимира Зеленського та новообраного глави США Дональда Трампа в Парижі йшла мова про ситуацію на полі бою та мир для країни. Про це заявив Володимир Зеленський.

"Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий", — зазначив він.

Президент України зазначив, що зустріч хорошою та продуктивною. Він подякував Емманюелю Макрону за організацію та відзначив рішучу налаштованість Дональда Трампа.

"Ми всі хочемо, щоб був мир. Але для нас дуже важливо – і це наша позиція, – щоб мир був справедливий для всіх нас і щоб не було можливості у Росії, у Путіна або ще в якихось агресорів колись повернутися. І це найголовніше – справедливий мир і гарантії безпеки, сильні гарантії безпеки для України", – підсумував Володимир Зеленський.

Фото: Сайт Президента Украины

"Для нас важливий справедливий мир. Для нас важливо, щоб у Путіна і інших агресорів не було можливості повернутися", — зазначив в коментарі кореспондентам телеканалу 1+1 після зустрічі в Парижі президент України.

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Про тристоронню зустріч розповів в мережі Х президент Франції Емманюель Макрон.

"США, Україна та Франція. Разом у цей історичний день. Зібралися до Нотр-Дам. Давайте продовжувати спільні дії заради миру та безпеки", — написав він.

Реакції Дональда Трампа на тристоронню зустріч на момент виходу матеріалу не було.

Нагадаємо, 7 грудня, в Парижі (Франція) відбулась тристороння зустріч між президентом Франції Емманюелем Макроном, українським очільником Володимиром Зеленським та новообраним главою США Дональдом Трампом. Загалом вона тривала 35 хвилин.