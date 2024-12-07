"Хотим, чтобы был мир": Зеленский о переговорах с Трампом и Макроном в Париже (видео)

По его словам, Киев заинтересован в том, чтобы завершить полномасштабный конфликт как можно скорее и на справедливых условиях. Эмманюэль Макрон, комментируя трехсторонние переговоры в Париже, подчеркнул, что США, Украина и Франция встретились "вместе в исторический день".

Во время трехсторонней встречи президента Франции Эмманюэля Макрона, украинского главы Владимира Зеленского и новоизбранного главы США Дональда Трампа в Париже шла речь о ситуации на поле боя и мире для страны. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо. Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен", — отметил он.

Президент Украины отметил, что встреча была хорошей и продуктивной. Он поблагодарил Эмманюэля Макрона за организацию и отметил решительный настрой Дональда Трампа.

"Мы все хотим, чтобы был мир. Но для нас очень важно — и это наша позиция, — чтобы мир был справедливый для всех нас и чтобы не было возможности у России, у Путина или еще у каких-то агрессоров когда-то вернуться. И это самое главное — справедливый мир и гарантии безопасности, сильные гарантии безопасности для Украины", — подытожил Владимир Зеленский.

Фото: Сайт Президента Украины

"Для нас важен справедливый мир. Для нас важно, чтобы у Путина и других агрессоров не было возможности вернуться", — отметил в комментарии корреспондентам телеканала 1+1 после встречи в Париже президент Украины.

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О трехсторонней встрече рассказал в сети Х президент Франции Эмманюэль Макрон.

"США, Украина и Франция. Вместе в этот исторический день. Собрались в Нотр-Дам. Давайте продолжать совместные действия ради мира и безопасности", — написал он.

Реакции Дональда Трампа на трехстороннюю встречу на момент выхода материала не было.

Напомним, 7 декабря, в Париже (Франция) состоялась трехсторонняя встреча между президентом Франции Эмманюэлем Макроном, украинским главой Владимиром Зеленским и новоизбранным главой США Дональдом Трампом. В целом она длилась 35 минут.