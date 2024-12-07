Встреча Макрона, Трампа и Зеленского: в Париже начались трехсторонние переговоры

Сначала в Елисейский дворец прибыл Дональд Трамп. Они обменялись с Эмманюэлем Макроном теплыми рукопожатиями и сделали несколько заявлений для прессы. Впоследствии на встречу прибыл Владимир Зеленский.

Сегодня, 7 декабря, в Париже (Франция) началась встреча между президентом Франции Эмманюэлем Макроном, украинским главой Владимиром Зеленским и новоизбранным главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

На встречу с Эмманюэлем Макроном сначала прибыл Дональд Трамп. Об этом американский президент сообщил в сети Х.

Это первый международный визит для политика от Республиканской партии после победы на выборах.

По прибытии Дональд Трамп обменялся объятиями и несколькими рукопожатиями с Эмманюэлем Макроном.

Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон сделали несколько заявлений для прессы в президентском дворце. Об этом сообщает Le Figaro.

"Для французского народа большая честь принять вас. С возвращением", — сказал Эмманюэль Макрон.

Дональд Трамп отметил, что для него это большая честь. Он отметил о "прекрасных отношениях" с президентом Франции и успехи в совместной работе.

Позже на встречу в Елисейский дворец приехал и президент Украины Владимир Зеленский.

Обновлено: станом на 19.21 трехсторонняя встреча президентов закончилась. Она длилась 35 минут, сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров "РБК-Украина"

Трехстороннюю встречу президентов США, Франции и Украины накануне анонсировали СМИ. Она должна была состояться в рамках церемонии открытия собора Парижской Богоматери. Кстати, сам Владимир Зеленский никак не комментировал свой визит в Париж.