Зустріч Макрона, Трампа та Зеленського: в Парижі начались тристоронні переговори

Спочатку до Єлисейського палацу прибув Дональд Трамп. Вони обмінялись з Емманюелем Макроном теплими рукостисканнями та зробили декілька заяв для преси. Згодом на зустріч прибув Володимир Зеленський.

Сьогодні, 7 грудня, в Парижі (Франція) розпочалась зустріч між президентом Франції Емманюелем Макроном, українським очільником Володимиром Зеленським та новообраним главою США Дональдом Трампом. Про це повідомляє телеканал BFMTV.

На зустріч з Емманюелем Макроном спочатку прибув Дональд Трамп. Про це американський президент повідомив в мережі Х.

Це перший міжнародний візит для політика від Республіканської партії після перемоги на виборах.

Після прибуття Дональд Трамп обмінявся обіймами та кількома рукостисканнями з Емманюелем Макроном.

Дональд Трамп та Емманюель Макрон зробили декілька заяв для преси у президентському палаці. Про це повідомляє Le Figaro.

"Для французького народу велика честь прийняти вас. З поверненням", – сказав Емманюель Макрон.

Дональд Трамп зазначив, що для нього це велика честь. Він зазначив про "прекрасні стосунки" з президентом Франції та успіхи у спільній роботі.

Пізніше на зустріч до Єлисейського палацу приїхав і президент України Володимир Зеленський.

Оновлено: станом на 19:21 тристороння зустріч президентів закінчилася. Вона тривала 35 хвилин, повідомив речник президента України Сергій Никифоров "РБК-Україна"

Тристоронню зустріч президентів США, Франції та України напередодні анонсували ЗМІ. Вона мала відбутись в межах церемонії відкриття собору Паризької Богоматері. До речі, сам Володимир Зеленський ніяк не коментував свій візит до Парижу.