Спочатку приймуть президента США: Зеленський і Трамп можуть зустрітися в Парижі, — ЗМІ

Журналісти зазначають, що спершу відбудеться зустріч Емманюеля Макрона та Дональда Трампа, а після неї французький президент прийме Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський 7 грудня відвідає Париж. Там в межах церемонії відкриття собору Паризької Богоматері відбудеться двостороння зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це повідомляє France 24 з посиланням на канцелярію французького очільника.

Зазначається, що Емманюель Макрон спочатку прийме новообраного президента США Дональда Трампа. Після цього він має намір провести зустріч з Володимиром Зеленським. Зараз поки невідомо, чи відбудеться спільна зустріч трьох лідерів.

Журналісти з посиланням на джерела в українському уряді зазначають, що є спроби організувати зустріч Трампа та Зеленського у Парижі.

"Президент України візьме участь в урочистостях із нагоди реставрації собору Паризької Богоматері. Він зустрінеться з президентом Макроном", — йдеться у повідомленні.

Про намір Володимира Зеленського відвідати столицю Франції повідомило також "Суспільне" з посиланням на джерело в Офісі президента. Видання зазначає, що президент Україні має намір взяти участь у церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері, де також очікують новообраного президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа.

Сам Володимир Зеленський ніяк не коментував свій можливий візит до Парижу.

Нагадаємо, 29 листопада Емманюель Макрон і перша леді Бріжит Макрон відвідали відновлений після пожежі собор у Парижі Нотр-Дам де Парі. Його офіційне відкриття відбудеться 7 грудня, у цей день також виступить з промовою президент.

На офіційному відкритті буде присутній Дональд Трамп. Це буде перша закордонна поїздка Дональда Трампа після обрання в листопаді на другий президентський термін.