Сначала примут президента США: Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже, — СМИ

Журналисты отмечают, что сначала состоится встреча Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа, а после нее французский президент примет Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря посетит Париж. Там в рамках церемонии открытия собора Парижской Богоматери состоится двусторонняя встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на канцелярию французского главы.

Отмечается, что Эмманюэль Макрон сначала примет новоизбранного президента США Дональда Трампа. После этого он намерен провести встречу с Владимиром Зеленским. Сейчас пока неизвестно, состоится ли совместная встреча трех лидеров.

Журналисты со ссылкой на источники в украинском правительстве отмечают, что есть попытки организовать встречу Трампа и Зеленского в Париже.

"Президент Украины примет участие в торжествах по случаю реставрации собора Парижской Богоматери. Он встретится с президентом Макроном", — говорится в сообщении.

О намерении Владимира Зеленского посетить столицу Франции сообщило также "Суспільне" со ссылкой на источник в Офисе президента. Издание отмечает, что президент Украины намерен принять участие в церемонии открытия Собора Парижской Богоматери, где также ожидают новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа.

Сам Владимир Зеленский никак не комментировал свой возможный визит в Париж.

Напомним, 29 ноября Эмманюэль Макрон и первая леди Брижит Макрон посетили восстановленный после пожара собор в Париже Нотр-Дам де Пари. Его официальное открытие состоится 7 декабря, в этот день также выступит с речью президент.

На официальном открытии будет присутствовать Дональд Трамп. Это будет первая зарубежная поездка Дональда Трампа после избрания в ноябре на второй президентский срок.