Війська НАТО в Україні: Туск заперечив можливість участі Польщі

Глава польського уряду нагадав, що таку ж позицію він озвучив іншим світовим лідерам, зокрема президенту США Байдену.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у його країни немає наміру брати участь у війні в Україні. Про це йде мова у матеріалі PAP.

Під час конференції у місті Глівіце у Туска запитали про переговори за участі глав Міністерств закордонних справ НАТО, які нині проходять у Брюсселі, у тому числі стосовно ймовірного створення місії Альянсу в Україні. У відповідь на це прем'єр Польщі сказав, що не буде коментувати це питання доти, доки у нього не буде всієї необхідної інформації стосовно масштабів переговорів та їхніх результатів.

"На цей час я можу повторити те, що я також сказав президенту (Франції Еммануелю, — ред.) Макрону, те, що я також представив іншим лідерам, президенту (США Джо, — ред.) Байдену: Польща не передбачає прямої участі у війні на українській землі", — пояснив він.

Пропозиція Макрона щодо відправки військ до України

Як відомо, французький лідер Еммануель Макрон 27 лютого цього року припустив, що Північноатлантичний альянс може ввести війська для допомоги Україні. Така заява призвела до активної дискусії серед партнерів Києва. Трохи згодом у Парижі пояснили, що мова йде не про безпосередньо відправлення військ для участі в бойових діях. Частина країн-членів НАТО повідомила про готовність розглянути таку можливість. Зокрема це Литва, Латвія, Естонія та Канада.

Водночас більша частина країн виступили проти позиції Макрона. До того ж, як пишуть західні ЗМІ, несподівана заява Макрона викликала ще більшу неприязнь між ним та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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Нагадаємо, 20 березня головам Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що означають слова Еммануеля Макрона про відправку військ НАТО на українську землю. За його словами, мова йде лише про навчання іноземних військ у нашій країні.

Водночас 3 квітня ЗМІ написали, що Макрон нібито повідомив про відсутність необхідності залучати США і НАТО, якщо по французьких військах буде завдано удару в Україні.