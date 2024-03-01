Макрон хоче відправити армію НАТО в Україну, а Брюссель намагається вгамувати поляків, — експерт (відео)

Політичний оглядач Леонід Швець зазначає, що Європа не повинна опинитися у ситуації, коли їй буде нема чим відповідати на агресію Росії. І хоча наразі немає необхідності вводити контингент країн НАТО на територію України, це не означає, що до цього не треба бути готовими вже завтра.

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Всі заяви про нібито можливу участь військових НАТО в допомозі Україні вибити російських окупантів — це більше звернення президента Франції Емманюеля Макрона до своїх колег з тим, щоб вони припинили говорити о неможливості подібного сценарію. Тому що раніше така "неможливість" стосувалась передачі Україні танків чи далекобійних ракет. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політичний оглядач Леонід Швець.

На думку експерта, Макрон дає зрозуміти, що Європа через російську агресію знаходиться зараз у ситуації, коли можливі будь-які сценарії. Президент Франції просто пропонує реалістично дивитись на те, що відбувається в Україні.

"А насправді це є ситуація історичного виклику для Європи, — каже Швець. — І бути непідготовленим до можливої агресії щодо НАТО є критичною небезпекою".

Європа не має опинитись в ситуації, коли у випадку нападу Путіна їй буде нема чим відповідати, зазначає політичний оглядач. І хоча наразі вводити контингент країн НАТО в Україну потреби не стоїть це не значить, що до цього не треба бути готовими завтра.

"Насправді, можливо це взагалі буде непотрібно і сам Макрон напевно не хотів би такого сценарію, як і будь-який керівник європейської держави, — акцентує Швець. — Але технічна готовність до подібного сценарію подій має бути на найвищому рівні".

Стосовно заяви прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який повідомив, що планує зустрітися з фермерами та обговорити тимчасове закриття кордону для торгівлі з Україною, то, на думку Леоніда Швеця, це суто технічні висловлювання. Треба пам'ятати, що за Варшавою маячить Брюссель, від якого багато що залежить в цьому питанні.

"Польща працює в тих межах і нормах, які виходять з Брюсселя, як столиці ЄС, — зазначає політичний оглядач. — Брюссель активно підключався і підключається для розв'язання проблем з блокадою фермерів, але просто ми достеменно не знаємо, які кроки він робить".

Ніхто не обіцяв, що інтеграція України в ЄС буде простою і безболісною, каже Швець. Звичайно, з економічною інтеграцією будуть складні процеси й далеко не всі на цьому розподіленому з боями ринку чекають Україну. Національні Уряди європейських держав, що об'єднані загальною економікою завжди будуть виборювати для своїх країн кращі умови й це нормальний процес, відзначає Леонід Швець.

Фокус раніше писав, що польські фермери мають намір з 1 березня перекрити дорогу на кордоні з Литвою. Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс уже розцінив такі заяви як загрозу для національної безпеки країни.