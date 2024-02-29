Польські фермери анонсували блокаду на кордоні з Литвою: у Вільнюсі відреагували

За словами координатора протестів Кароля Печинського, українське зерно транзитом через його країну потрапляє до Литви, де на нього нібито міняють документи, після чого товар повертається до Польщі.

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Польські фермери попередили, що з 1 березня мають намір перекрити дорогу на кордоні з Литвою. У відповідь міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що це схоже на "дії, спрямовані проти національної безпеки", повідомляє Литовське національне радіо і телебачення (LRT).

За словами Ландсбергіса, дії польських фермерів щодо українського зерна та їхні заяви про намір перекрити дорогу на кордоні з Литвою, нагадують "певні гібридні операції", які активно використовує російська пропаганда.

"Дії, заплановані в Сувалкському коридорі, більше нагадують не акції протесту, а дії, спрямовані проти національної безпеки як Польщі, так і Литви", — зазначив міністр.

Польські фермери можуть заблокувати кордон із Литвою: що відомо

Як повідомляє InPoland, польські фермери збираються заблокувати частину польсько-литовського кордону з 1 березня. Йдеться про блокаду переходу в Будзіско.

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Координатор протестів польських фермерів Кароль Печинський заявив, що акція спрямована проти так званої "зернової каруселі". Він стверджує, що українське зерно нібито транзитом потрапляє до Литви через Люблінське або Підкарпатське воєводство Польщі. Далі, за його словами, на зерно нібито змінюють документи, після чого товар повертається до Польщі.

Печинський вважає, що таким чином йде обхід ембарго, яке Польща ввела 15 вересня на імпорт зерна з України.

Повідомляється, що блокада має розпочатися в п'ятницю, 1 березня, о 10:00 і триватиме тиждень. В акції візьмуть участь фермери з Вармінсько-Мазурського та Підляського воєводств, які вимагатимуть приєднання Литви до транзитної програми ЄС.

Нагадаємо, 28 лютого польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща може повністю закрити кордон з Україною. Він також зазначив, що консультації з Києвом тривають.

Зі свого боку економіст і ексспівробітник Інституту міжнародних фінансів Робін Брукс 28 лютого повідомив, що компанії з Польщі продовжують торгувати з РФ, незважаючи на санкції. Він порівняв експорт із Білорусі до РФ і країн Азії та критично прокоментував спроби європейців "покарати" президента РФ. Графік показує, що 2023 року ввезення товарів до Росії зросло у 2,5 раза.