Польща готує повне закриття кордону з Україною, – Туск

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск наголосив про те, що консультації з Києвом завжди тривають, коли мова стосується кордону з Україною, щоб не було непотрібної напруги.

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Польща може повністю закрити кордон з Україною. Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск, повідомляє PAP у сервісі мікроблогів Х.

Сторони обговорюють закриття спільного кордону. Він назвав це рішення тимчасовим.

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Керівник польського уряду, як інформує Tysol, повідомив на пресконференції, що це питання включатиме, зокрема, тему його перемовин з фермерами, запланованих на четвер. Він нагадав, що Польща має позитивне сальдо торгівлі з Україною.

"Я готовий ухвалювати важкі рішення", – заявив Туск.

Він наголосив про те, що консультації з Києвом завжди тривають, коли мова стосується кордону з Україною, щоб не було непотрібної напруги. З його слів, потрібно шукати довгострокове рішення.

Протести фермерів у Польщі

Польські фермери, учасники так званого "зіркового маршу" до столиці країни, у вівторок, 27 лютого, вийшли на масштабний протест проти політики ЄС та імпорту агропродукції з України. Вони вимагають від польського уряду обмеження імпорту української агропродукції та виходу Польщі із European Green Deal, що накладає на них низку обмежень. Протестувальники заблокували дороги і вулиці у центрі столиці, а також розклали багаття на площі Дефілад і запалили фаєри, хоча організатори повідомляли, що марш буде мирним.

У п'ятницю, 23 лютого, на залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі пошкодили люки в українських зерновозах, які везли ріпак. Вантаж прямував транзитом через Польщу до німецького Гамбургу. Очільник міністерства інфраструктури України Олександр Кубраков закликав знайти і покарати винних.

Нагадаємо, 20 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна не закривала кордони від українського зерна. Польський президент Анджей Дуда заявив, що з протестувальниками ведуть переговори. Він підкреслив, що фермери "бояться за своє існування".