"Ніколи не було такої ситуації": Польща не закривала кордони від українського зерна, — Дуда

Польський президент Анджей Дуда заявив, що з протестувальниками ведуть переговори. Він підкреслив, що фермери "бояться за своє існування".

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Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував ситуацію з блокуванням фермерами кордону з Україною. Про це відомо з його інтерв'ю "Українському Радіо".

Дуда наголосив, що протести "прокотилися практично по всьому ЄС", і їх влаштовували не лише польські фермери.

"Фермери бояться величезного напливу української сільськогосподарської продукції на ринки країн Європейського Союзу. Вони бояться цього. Вони вважають, що це треба контролювати, тому що вони бояться за своє існування. Важко не зрозуміти, що вони бояться за свої засоби до існування", — зазначив президент.

Він запевнив, що переговори щодо цієї "складної проблеми" ведуться. Політик наголосив, що такої ситуації не виникло б, якби не сталося повномасштабне вторгнення ЗС РФ.

"Коли величезна кількість українського зерна потрапила на наш внутрішній польський ринок, що викликало велику плутанину, а також призвело до протестів з боку фермерів, тодішній польський уряд був змушений заблокувати можливість імпорту зерна до Польщі. Але ми створили транзитні коридори для того, щоб це зерно можна було транспортувати до портів через територію Польщі, щоб його можна було перевезти туди, де воно було потрібне", — пояснив Дуда.

Він підкреслив, що раніше цих коридорів не існувало, і завдяки їм кількість перевезеного через Польщу збіжжя збільшилася в 300 разів.

"Ніколи не було такої ситуації, щоб Польща закривалася від сільськогосподарської продукції з України. Ні, Польща закрила свій внутрішній ринок для українського зерна у зв'язку з кризою на цьому ринку і різким падінням цін на продукцію, сільськогосподарську продукцію, в тому числі на зерно, але вона не перекрила можливість транзиту зерна через Польщу", — заявив польський президент.

Він пояснив, що уряд не контролює фермерів, адже у демократичній країні є право на протест. Якщо демонстрація законна, то її "толерантно" сприймають та захищають. Однак польська влада веде переговори з фермерами й профспілками, щоб кордон з Україною був розблокований.

"Але це блокування кордону — це не є рішенням польського уряду, це не рішення жодної польської влади. Це просто рішення ухвалене фермерами, фермерськими організаціями", — зазначив Дуда.

Він запевнив, що уряд "намагається розв'язати цю проблему". Політик виразив сподівання, що питання вирішиться мирним шляхом — через переговори.

"У Польщі ніхто не може напасти на людей, які мирно протестують, які відстоюють свої інтереси. Це не дозволено. Це протизаконно", — додав він.

Нагадаємо, польські фермери влаштували протест на кордоні з Україною — висипали зерно з вагонів та частково заблокували рух транспорту. Фокус зібрав усі деталі нового загострення на кордоні з Польщею.

Ситуацію на кордоні коментував представник ГУР Андрій Юсов. Він назвав наругу над зерном "публічним проявом ксенофобії та виправданням геноциду".