Без Брюселю не розібратись: як розв'язати зернову проблему між Польщею та Україною (відео)

Обидві сторони мають розуміти, що треба йти на поступки один одній заради спільної мети. Кордон блокують не стільки польскі фермери, скільки політичні сили, що їх підбурюють, каже аналітик Валентин Гладких.

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Проблеми з експортом українського зерна та блокування польскими фермерами кордонів ЄС дві країни не зможуть вирішити самостійно. Треба підключати чиновників з Брюселю. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив кандидат філософських наук та експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Валентин Гладких.

На його думку, польский Уряд досі не зміг порозумітись зі структурами ЄС. До того ж навіть якщо якісь домовленності з Україною в цьому питанні будуть досягнені далеко не факт, що Уряд Польщі зможе їх виконати.

"Якщо влада Польщі не може вплинути чи домовитись із фермерами, то це є показником ерозії держави, — акцентує Гладких. — Навіть велика соціальна група не має впливати на задекларовані національні інтереси європейської країни".

Аналітик зазначає, що мова йде навіть не про всю спільноту польских фермерів, а лише її доволі невелику частину, яка блокує кордон. І це навіть не стільки самі фермери, а політичні сили, які їх підбурюють взявши на себе зухвалість говорити за всіх фермерів Польщі. Тим більше, що вже мова йде не тільки про блокування, а про пошкодження приватної власності та псування вантажу зерна.

"У пошуках винних треба знаходити баланс і огульно не звинувачувати себе, — зазначає Гладких. — Так, треба розуміти, що нехай Україна і має великі латифундії, власників великих земельних ділянок, але польскі фермери все одно сприймали б будь-який експорт чи транзит, як загрозу".

Сьогодні можна прийняти рішення, які б могли мінімізувати ті обсяги надлишкової продукції, яку дійсно Україна сьогодні експортує і через яку виникають подібні побоювання сусідів. Наприклад, можна шукати нові ринки збуту чи спонукати українських виробників переробляти зерно у продукцію, а не просто його експортувати, зазначає аналітик.

"Звичайно, частину своєї поведінки ми маємо переглянути, адже до України теж є обгрунтовані питання на цю тему, але це неможливо зробити швидко через структурні дисбаланси, що вибудовувались роками, — каже Гладких. — Проте слід пам'ятати, що дві сторони мають знайти компроміс для пошуку спільного рішення заради більш значної суспільної мети".

Нагадаємо, 19 лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про необхідність зупинити постачання української продукції в Європу. За його словами, Брюссель встановив правила для європейських фермерів, які роблять для них виробництво все дорожчим.