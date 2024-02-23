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Ексклюзиви Протести польских перевізників на кордоні з Україною

З протестів польских фермерів стирчать "вуха Москви": ЄС не може або не хоче розібратись з цим (відео)

протест, перекриття кордону, польскі фермери
Фото: Getty | Уряд Польщі нічого не може зробити з протестувальниками, а вони порушують закон, каже експерт

Підтримка деяких представників польскої влади дозволяє безкарно протестувальникам висипати зерно та псувати українські вантажівки. На другий рік війни найслабшим тилом в Європі виявилась не Україна, а саме "західні партнери", каже політолог Петро Лещук.

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Перекриття пунктів пропуску на кордоні з Польщею з боку місцевих фермерів можуть припинитись тільки в тому разі, якщо влада країни захоче щось з ними зробити. В польскому Уряді є люди, які підтримують ці акції протесту і висловлюються на цю тему, а тому саме і відбуваються подібні акції. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висказав політолог Петро Лещук.

Саме підтримка деяких представників польскої влади дозволяє безкарно протестувальникам псувати приватну власність, висипати зерно на дороги та погрожувати водіям, зазначає експерт. В будь-якій державі це є порушенням закону.

"При цьому в цих акціях вже майже не прикрито стирчать вуха Росії, — акцентує Лещук. — На місці поляків треба задуматись, адже поява людей із закликами до Путіна розібратись з Україною та червоними прапорами СРСР нічого доброго державі не віщує. Тим більше РФ не припиняє погрожувати Польщі".

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Те саме фото польского фермера із закликом до Путіна "навести лад в Україні та Брюселі"
Фото: Twitter

У разі російської агресії подібні люди з плакатами першими біжать до ворога на службу в якості колаборантів, каже політолог. Саме вони наводять ворожі ракети та здають диспозиції армії країни окупантам.

Хоча в Уряді Польщі дійсно є чимало сил, які підтримують Україну і розуміють всю небезпеку окупації України для себе, там чимало і представників різноманітних фермерських рухів, адже фермерство є потужною економічною силою в країні, відзначає Лещук.

"А ще критичним є те, що фермери стали блокувати не тільки зерно, але й транспорт зі зброєю, що прямує до України, — акцентує політолог. — Це типовий удар в спину Україні та постріл в ногу самим собі".

На думку політолога, питання постачання зерна дуже важливе для забезпечення взаємодії України та ЄС, адже, наприклад, висипане на дорогу зерно мало потрапити до Німеччини. Звичайно, постачання продукції в ЄС є питанням всього ЄС, але свої вимоги польскі фермери демонструють не під стінами Європарламенту в Брюселі, а на кордоні з Україною.

"Крім того, невдовзі відбудуться вибори до Європарламенту, то хто заважає тим самим польским фермерам обрати політичні сили, які будуть там їх підтримувати, — зазначає Лещук. — Нехай вони й переглядають питання якихось квот і таке інше. Але влаштовувати безлад і погроми на кордоні є неприпустимим".

За враженням політолога, на другий рік війни найслабшим тилом в Європі виявилась не Україна, а саме "західні партнери". Тотальний вплив Росії на політиків та процеси в ЄС яскраво зараз себе демонструє. Іноді здається, що ЄС не хоче і не може нічого зробити із засиллям кремлівських провокаторів.

Нагадуємо, 21 лютого президент Зеленський відреагував на події на польсько-українському кордоні: запропонував урядовцям зустрітися прямо на КПП. Незадовго перед цим протестувальники збили замки з вантажівок і вантажних вагонів і висипали українське збіжжя просто неба.