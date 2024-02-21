Надія на Словаччину та Угорщину: чим обернуться для України протести на кордоні з Польщею

Загальний страйк фермерів загострив ситуацію на україно-польському кордоні: за шістьма напрямками в чергах стоїть до 2500 вантажівок. При цьому Варшава не вирішує проблему, а хоче ввести нові обмеження. Фокус розбирався, які шляхи залишаються для імпорту та експорту товарів в Україну.

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Польські фермери 20 лютого розпочали загальний страйк. Вони заблокували майже всі дороги та ключові вузли комунікацій на кордоні з Україною. Перекривши залізницю на станції Медика, вони висипали зерно з двох вантажних вагонів, виправдовуючи свої дії емоціями. Вантаж прямував до Німеччини, а не Польщі.

Фермери підкреслюють, що приплив дешевих продуктів харчування в Євросоюз з України губить їхній бізнес.

Варто підкреслити, що не все так однозначно з учасниками протестних акцій. У селі Гожички фермер повісив на свій трактор прапор СРСР і банер із написом, що закликає президента РФ Володимира Путіна "навести лад з Україною, Брюсселем і польським урядом".

МЗС Польщі попереджає про можливе впровадження російських агентів у лави протестувальників

Інший поляк Петро Панасюк відкрито підтримує дії армії Росії, за що потрапив на "Миротворець". У МЗС Польщі заявили про можливе впровадження російських агентів у лави протестувальників.

"Говорити зараз антиукраїнські тиради, вихваляти Путіна і закликати його добити українців, звучить як спроба захопити фермерський рух крайніми, безвідповідальними елементами або пропутінськими агентами", — заявив спікер міністерства Павло Вронський.

Тільки транзитом: чи дотримується Україна заборони на імпорт зерна до Польщі

Україна заявляє про дотримання введеної у квітні 2023 року заборони на імпорт зернових до Польщі. Перевезення зернових культур з України здійснюються в інші країни транзитом через польську територію.

"Усі вагони на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі", — повідомила держкомпанія "Укрзалізниця".

Станом на ранок 21 лютого за шістьма напрямками на території Польщі в бік України в чергах стоять близько 2500 вантажівок. Найбільше машин перебуває біля пунктів пропуску "Краковець", "Ягодин" і "Рава-Руська". Водії вантажівок, за даними Держприкордонслужби України, змушені їхати на захід через Угорщину та Словаччину, відповідно навантаження в цих пунктах пропуску також збільшилося.

Примітно, що уряд Польщі не збирається вирішувати проблему, а хоче ввести нові обмеження на імпорт української продукції.

"Побачимо, як поводитимуться українці, яку політику проводитимуть щодо експорту в Польщу. Чи захочуть вони домовитися", — заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак.

Президент Польщі Анджей Дуда також не став перешкоджати перекриттю кордонів з Україною. За його словами, влада не може обмежити право фермерів на законні протести.

"Польща — демократична країна, де право на протест просто існує. І воно гарантоване Конституцією. Якщо є законний протест, цей протест просто толерантно сприймається і захищається", — сказав він.

Мільярдні втрати для економіки: у Києві розробляють інші маршрути для експорту

Україна шукає, як провозити товари в обхід Польщі й одним із варіантів може стати маршрут через річку Дунай, пише агентство Bloomberg. Шлях прокладуть від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци і дунайських портів у Німеччині.

"Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон. Наші плани на цей рік — усунути всі штучні перешкоди для експортерів. Ми працюємо над поліпшенням внутрішньої логістики", — наводять журналісти коментар міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

Блокування кордону польськими фермерами — це мільярдні втрати як для економіки України, так і для економіки Євросоюзу, акцентував увагу міністр.

Деякі товарні групи можуть подорожчати через протести поляків. Зокрема, директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн уже попередив про підвищення цін на автогаз на три гривні за літр. З бензином і дизелем проблем не буде, паливо доставляють залізницею.

"Щодо скрапленого газу очікуємо подорожчання. Якщо восени подорожчання було через дефіцит, тому що 30% імпорту було заблоковано, то зараз дефіциту не буде. Але Польща залишається великим постачальником автогазу", — зазначив Куюн.

Чи проїде в Україну військова техніка та боєприпаси?

Блокада затримує відправлення військових і гуманітарних вантажів через великі черги. За оцінками віце-президента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна, вантажі з військовою технікою йдуть "не в загальній черзі".

"Фермери-протестувальники не мають можливості зупиняти військову техніку. На жаль, стоять товари, призначені для військових, ввезені волонтерськими фондами, але це — інша історія. Незрозуміло, хто дав право мітингувальникам перевіряти документи, когось пропускати або зупиняти", — розповів він Фокусу.

Простої на польському кордоні впливають на наявність і ціну імпортних товарів на полицях українських магазинів. Йдеться про молочну продукцію, кондитерські вироби та алкоголь, заморожені овочі та фрукти, а також косметичні засоби.

Все ж, розганяти паніку з приводу дефіциту товарних груп у супермаркетах передчасно. Продукти доставлять через Словаччину, Угорщину або Румунію, доповнює голова ради Асоціації експортерів та імпортерів "ЗЕД" (зовнішньоекономічної діяльності) Сергій Свистіль.

"Польські компанії-виробники, які продають товари Україні, постраждають першими від фермерської блокади. Якщо перекрити імпорт з одного боку, це викличе активність експортерів інших країн, нішу швидко закриють", — пояснив фахівець Фокусу.

Загалом відбувається перезавантаження зовнішньоекономічної діяльності України. Крім польських продуктів в Україну ввозяться через заблоковані пункти товари з Німеччини, Франції, Нідерландів та інших європейських країн. Очевидно, що залежність від Польщі заважає ефективно працювати європейському та українському бізнесу, але на перебудову процесів потрібен час, підкреслив Свистіль.

Обмеження на імпорт, на думку економіста, підштовхнуть Україну до розвитку власних виробників. Крім цього, український бізнес може у відповідь не пускати польську продукцію в Україну, підсумував він.

Нагадаємо, користувачі соцмереж раніше звертали увагу на одного з учасників блокади українського кордону. Поляк Пьотр Панасюк перебуває в базі "Миротворця" і підтримує дії армії РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що польсько-український кордон заблоковано через вибори до Європейського парламенту. Сільськогосподарське лобі об'єдналося і таким чином захищають свої права.