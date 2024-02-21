"Світ цинічний": Данілов пояснив, чому поляки блокують кордон із Україною

Секретар РНБО нагадав, що цього року заплановані вибори до Європейського парламенту, а фермерське лобі такими страйками захищає свої права.

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Блокування польсько-українського кордону польською стороною спричинене виборами в Європі. Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Він нагадав, що минулого року в Польщі відбулися парламентські вибори (15 жовтня 2023 року, — ред.), а цього року заплановані ще вибори до Європейського парламенту.

"Саме з цим пов'язана ситуація з фермерами. Наразі сільськогосподарське лобі в усіх країнах досить об'єднане, і вони захищають таким способом свої права, як вони вважають", — сказав Данілов.

За його словами, Україна має боротися за рівні права з усіма членами Євросоюзу в межах укладених домовленостей.

"У нас є нормативно-правові документи з Євросоюзом. Ми маємо звертатися у відповідні інституції для вирішення цього питання", — заявив Данілов.

На уточнювальне питання журналістки, чи варто ображатися Україні на дії польських фермерів, секретар РНБО відповів, що через образи питання не вирішиться.

"Ми маємо бути дорослими… Світ, на превеликий жаль, цинічний і прагматичний. Не треба бути циніками. Ми маємо зберігати ті цінності, які є. Я точно можу сказати, що всі, хто приходить у гроші, вони в середньостроковій перспективі програють. Цінності є, були та будуть нагорі".

Нагадаємо, з 9 лютого на кордоні з Польщею триває 30-денний страйк, який організували польські перевізники. 20 лютого на станції "Медика" польські протестувальники висипали з двох українських зерновозів кукурудзу, яка прямувала транзитом до Німеччини.

Міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський звернувся до польських фермерів і заявив, що повне закриття кордону може спричинити зупинку експорту польських товарів до України та призвести до втрати доходів і скорочення багатьох робочих місць.