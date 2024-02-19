Польські фермери повністю заблокують кордон з Україною (карта)

У відповідь українські перевізники перекриють три пункти пропуску на кордоні з Польщею — "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині". Акція триватиме до 15 березня або доти, доки польська сторона не розблокує кордон.

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У вівторок, 20 лютого, польські фермери мають намір повністю заблокувати кордон із Україною. Про це ще 13 лютого повідомили організатори протестів.

"Будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзні шляхи до перевалочних залізничних станцій та морських портів", — заявили у незалежній профспілці "Солідарність".

Мітингувальники переконані, що проблемою рентабельності сільськогосподарського виробництва, переробної та інших галузей Польщі є "неконтрольоване надходження товарів з України, які імпортують через відкриття кордону ЄС". Організатори протестів просять співгромадян підтримати страйк, адже, за їхніми словами, він покликаний "забезпечити продовольчу безпеку країни, а суспільство — здоровими та найякіснішими польськими продуктами".

Де будуть страйкувати польські фермери

Тим часом Інститут аграрної економіки Польщі опублікував мапу аграрних протестів. Вони охоплять практично всю територію Польщі.

"Після загальнонаціональних страйків і протестів у всіх куточках Польщі настав час повторити. 20 лютого 2024 року фермери з усієї Польщі знову вийдуть на вулиці польських міст і сіл. Метою мітингу є висловлення спротиву політиці Європейського Союзу, Green Deal та надходженню товарів з України", — йдеться в повідомленні Інституту.

Мапа запланованих протестів польських фермерів Фото: скриншот

Чи будуть страйкувати українські перевізники

20 лютого мирну акцію протесту на трьох пунктах пропуску із Польщею розпочнуть і українські перевізники. Це "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині". Про це пише "Укрінформ" з посиланням на слова голови ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" (МАПУ) Володимира Михалевича. Акцію планують проводити цілодобово до 15 березня 2024 року. Або до розблокування кордонів польською стороною.

Голова громадської організації "Український транспортний союз у Львівській області" Олег Дубик у коментарі "Суспільному" заявив, що у кожному з цих трьох пунктів пропуску чергуватиме не менш ніж 10-15 вантажівок та до 20 осіб.

"Ми будемо польські вантажні автомобілі впускати на територію України. Але з тією затримкою, з якою вони пропускають наших: чотири години, то – чотири години, п’ять, то — п’ять", — сказав Дубик.

Що говорить українська сторона

Заяви польських аграрних асоціацій щодо перенасичення їхнього ринку українською продукцією — несправедливі. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, у січні експорт української агропродукції відбувався переважно завдяки морським перевезенням і склав 6,7 мільйонів тонн. Натомість транзитом пройшло територією Польщі тільки 0,37 мільйона тонн агропродукції, що складає майже 5% від загального обсягу. Водночас через територію Польщі у 2022 році Україна експортувала до одного мільйона тонн агропродукції на місяць.

"Зі свого боку Україна робить все можливе для того, щоб мінімізувати будь-які можливі економічні втрати польських фермерів. Ми вважаємо, що блокада точно грає на руку Росії і вона вже це використовує, показуючи, що у нас нібито не все добре з нашою дружньою Польщею. Я нагадаю, що в перші дні повномасштабного вторгення саме братній польський народ прийняв мільйони українців, що шукали прихистку від війни, а разом з польською владою ми запустили стабільну військову логістику", — заявив Кубраков.

Міністр запевнив про ведення діалогу на всіх рівнях. Напередодні було проведено термінові перемовини з Яцеком Сєвєрой, головою Бюро нацбезпеки Польщі щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту. І додав, що блокування кордону — це пряма загроза безпеці України, а подібні дії негативно впливають на протистояння спільному противнику — Росії.

Нагадаємо, станом на ранок 19 лютого заблоковані шість з дев'яти пунктів пропуску. Це — "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". На них сукупно в чергах перебувають 2900 вантажівок. Найбільше фур на пунктах пропуску "Ягодин" та "Краківець".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про необхідність зупинити постачання української продукції на європейський ринок. За його словами, Брюссель встановлює правила для європейських фермерів, які роблять виробництво для них все більш і більш дорогим.