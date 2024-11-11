Фінансова допомога до $3 тисяч: хто з українців може отримати виплату

Фінансову допомогу можуть отримати жителі територій, де ведуться бойові дії, переселенці, а також фермери, які потребують грошей для відновлення сільськогосподарської діяльності.

Програма підтримки українського сільського господарства здійснюється міжнародною гуманітарною організацією Mercy Corps за підтримки Фонду Говарда Г. Баффета. Фінансову допомогу можуть отримати домогосподарства в окремих регіонах, а також невеликі фермери. Про це повідомили на офіційній сторінці Mercy Corps.

Проєкт спрямований на підтримку українських аграріїв у відновленні сільськогосподарської діяльності та подоланні наслідків повномасштабної війни. Діяльність міжнародної гуманітарної організації охоплює сім'ї, які були змушені покинути свої домівки через воєнні дії, а також фермерів і підприємців, чия робота безпосередньо пов'язана із сільським господарством.

Програма відкрита для участі таких категорій громадян України:

місцеве населення (громадян, зареєстрованих на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, перелік яких затверджено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій);

внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

фермерів, які потребують грошей для відновлення сільськогосподарської діяльності.

Програма здійснюється тільки в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Учасники проєкту отримують виплати, які в середньому становлять 3 000 доларів у гривні за курсом Національного банку України (НБУ). Однак сума може змінюватися залежно від потреб домогосподарства. Отримані кошти можна спрямувати на розвиток фермерського господарства.

Для початку здобувачам необхідно виконати кілька простих кроків для реєстрації в програмі:

створити обліковий запис на сайті Mercy Corps;

заповнити форму заявки (анкета відкриється після реєстрації);

відповісти на запитання, які допоможуть організації оцінити індивідуальні потреби та напрями використання допомоги.

Учасникам не потрібно надавати детальний бізнес-план — достатньо короткого опису поточної діяльності та потреб домогосподарства. Відбір проводитиметься на конкурсній основі з урахуванням ризиків безпеки. Очікується, що проєкт допоможе дрібним фермерам відновити свою діяльність і продовжити роботу, попри труднощі, спричинені повномасштабною війною.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.