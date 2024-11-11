Финансовая помощь до $3 тысяч: кто из украинцев может получить выплату

Финансовую помощь могут получить жители территорий, где ведутся боевые действия, переселенцы, а также фермеры, которые нуждаются в деньгах для возобновления сельскохозяйственной деятельности.

Программа поддержки украинского сельского хозяйства осуществляется международной гуманитарной организацией Mercy Corps при поддержке Фонда Говарда Г. Баффета. Финансовую помощь могут получить домохозяйства в отдельных регионах, а также небольшие фермеры. Об этом сообщили на официальной странице Mercy Corps.

Проект направлен на поддержку украинских аграриев в восстановлении сельскохозяйственной деятельности и преодолении последствий полномасштабной войны. Деятельность международной гуманитарной организации охватывает семьи, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, а также фермеров и предпринимателей, чья работа напрямую связана с сельским хозяйством.

Программа открыта для участия следующих категорий граждан Украины:

местное население (граждан, зарегистрированных на территориях, где ведутся (велись) боевые действия, перечень которых утвержден Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий);

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

фермеров, которые нуждаются в деньгах для возобновления сельскохозяйственной деятельности.

Программа осуществляется только в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Участники проекта получают выплаты, которые в среднем составляют 3 000 долларов в гривне по курсу Национального банка Украины (НБУ). Однако сумма может изменяться в зависимости от потребностей домохозяйства. Полученные средства можно направить на развитие фермерского хозяйства.

Для начала соискателям необходимо выполнить несколько простых шагов для регистрации в программе:

создать учетную запись на сайте Mercy Corps;

заполнить форму заявки (анкета откроется после регистрации);

ответить на вопросы, которые помогут организации оценить индивидуальные потребности и направления использования помощи.

Участникам не требуется предоставлять подробный бизнес-план — достаточно краткого описания текущей деятельности и нужд домохозяйства. Отбор будет проводиться на конкурсной основе с учетом рисков безопасности. Ожидается, что проект поможет мелким фермерам восстановить свою деятельность и продолжить работу, несмотря на трудности, вызванные полномасштабной войной.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.