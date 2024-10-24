Финансовая помощь для УБД и ветеранов с инвалидностью: кто может получить

Выплаты могут получить служащие, которым установлена инвалидность вследствие участия в мероприятиях по обороне страны.

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Ветераны, получившие инвалидность в результате ранения, контузии, травмы или болезни, связанных с участием в боевых действиях, могут рассчитывать на единовременную финансовую помощь от государства. Об этом говорится в пресслужбе Минветеранов.

Служащие военных подразделений Украины, которые получили инвалидность в результате участия в оборонительных операциях, имеют право на компенсационные выплаты.

Размер такой выплаты зависит от прожиточного минимума, установленного на 1 января соответствующего года для трудоспособных граждан, и может быть следующим:

400 прожиточных минимумов — в случае установления инвалидности I группы;

300 прожиточных минимумов, — в случае установления инвалидности II группы;

250 прожиточных минимумов, — в случае установления инвалидности III группы.

В случае, если лицо, получив инвалидность, одновременно имеет право на единовременную денежную помощь по данной статье и по другим законам Украины, выплата производится на основании одного из вариантов по выбору данного лица.

Также лица, которые реализовали свое право на получение единовременной денежной помощи согласно Закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", могут в случае установления высшей группы инвалидности, согласно решению медико-социальной экспертной комиссии, получить денежную помощь в большем размере, однако с учетом ранее выплаченной суммы.

Для оформления помощи нужны следующие документы:

заявление по форме согласно приложению 2 к Порядку о выплате единовременной денежной помощи в связи с установлением инвалидности;

удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;

справка медико-социальной экспертной комиссии;

удостоверение личности заявителя или его представителей в случае подачи документов уполномоченным лицом и документ, который предоставляет такие полномочия законному представителю или уполномоченному лицу, оформленный в соответствии с законодательством;

индивидуальный номер налогоплательщика кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям не имеют такого номера и имеют соответствующую отметку в паспорте.

Если эти документы или их часть уже находятся в межведомственной комиссии или хранятся в информационно-коммуникационных системах, в заявлении указываются только необходимые данные для получения единовременной денежной помощи. Сами документы запрашиваются через реестры и системы без участия заявителя.

Заявление рекомендуется отправлять заказным письмом либо подавать в двух экземплярах, один из которых, с отметкой о регистрации, следует сохранить как дополнительное доказательство для искового заявления в случае игнорирования или неудовлетворения требований.

Единовременная денежная помощь выплачивается в порядке очереди в соответствии с датой подачи документов. Ветераны с инвалидностью не получают денежную помощь, если:

инвалидность лица является следствием совершения им преступления или административного правонарушения;

в результате совершения действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

умышленного причинения вреда своему здоровью;

представления ложных сведений;

в случае получения от органов, уполномоченных выплачивать единовременную денежную помощь, информации о назначении такой помощи в соответствии с другими законами;

в случае подачи заявления лицом, которому уже назначено единовременное денежное пособие.

Ветеран может обжаловать в суде решение межведомственной комиссии об отказе в назначении единовременной денежной помощи.

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