В Украине существуют льготы на коммунальные услуги для УБД: как получить

Участники боевых действий могут получить скидки на коммунальные платежи до 100 процентов.

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Украинские военнослужащие, обладающие статусом участника боевых действий, имеют право на различные государственные льготы. Об этом говорится в материале издания "Факты ICTV".

На законодательном уровне также предусмотрены льготы на оплату коммунальных услуг:

75-процентная скидка платы за пользование жильем;

75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами;

75-процентная скидка стоимости топлива, для лиц, проживающих в домах без центрального отопления;

100-процентная скидка для лиц с инвалидностью за пользование коммунальными услугами.

Скидка на оплату отопления рассчитывается исходя из площади жилья: на каждое лицо, постоянно проживающее в квартире или доме и имеющее право на льготу, предусмотрено 21 кв. м отапливаемой площади. Кроме того, дополнительно предоставляется 10,5 кв. м на семью.

Семьи, состоящие исключительно из нетрудоспособных граждан, могут воспользоваться скидкой на оплату газа для отопления жилья в размере 75%. Эта скидка применяется на двойную норму отапливаемой площади: 42 кв. метра на каждое лицо, имеющее право на скидку, и 21 кв. метр на семью.

Обеспечение жилой площадью для людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является приоритетной задачей. Также приоритет отводится земельным участкам для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, а также на проведение неотложного ремонта жилых домов и квартир.

Кроме того, УБД имеют право на льготное внеочередное пользование всеми услугами связи и на внеочередную установку квартирных телефонов на специальных условиях (оплата составляет 20% от тарифов на основные услуги и 50% за дополнительные работы). Абонентская плата за пользование телефоном устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.

Важно подчеркнуть, что право на льготы по коммунальным услугам имеют только те, кто уже стал участником боевых действий. Это означает, что если вы находитесь в процессе получения данного статуса, вы не сможете оформить льготы на коммунальные платежи.

После получения статуса УБД необходимо подать два заявления: первое — о внесении данных в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕДАРП), и второе — о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Подавать эти заявления нужно в Пенсионный фонд Украины. Кроме заявлений, УБД также нужно иметь оригиналы и копии:

паспорта;

идентификационного кода;

удостоверения УБД.

Подать заявление и необходимые документы можно:

в ближайшем сервисном центре ПФУ;

через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

через приложение Дія (необходима верификация с помощью Дія.Підпис).

По итогам рассмотрения заявления специалисты Пенсионного фонда Украины уведомят заявителя о статусе и результате обработки его запроса.

Ранее Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.