Коммунальные льготы для УБД: могут ли ими пользоваться члены семьи ветеранов

Участники боевых действий получают льготы на оплату жилья, коммунальных услуг, а также на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.

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Ветераны войны имеют право на ряд коммунальных льгот. При этом некоторые льготы распространяются и на членов семьи ветеранов и их детей. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" участники боевых действий получают льготы, включающие 75% скидку на оплату жилья, коммунальных услуг, а также на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.

В соответствии с Бюджетным кодексом Украины, скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг могут получать члены семьи льготника, включая супругов и несовершеннолетних детей до 18 лет.

Участники боевых действий могут получить следующие льготы:

75% скидка на оплату жилья, что распространяется на 21 квадратный метр на каждого члена семьи и дополнительно на 10,5 квадратных метров для семьи;

75% скидка на коммунальные услуги, в частности газ, электроэнергию и сжиженный баллонный газ для бытовых нужд;

75% скидка на топливо для домов без центрального отопления;

приоритетное право на услуги связи и установку телефонов на льготных условиях;

военнослужащие с инвалидностью и их семьи получают 50% скидку на коммунальные услуги.

Ранее Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.