Комунальні пільги для УБД: чи можуть ними користуватися члени сім'ї ветеранів

Учасники бойових дій отримують пільги на оплату житла, комунальних послуг, а також на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу.

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Ветерани війни мають право на низку комунальних пільг. При цьому деякі пільги поширюються і на членів сім'ї ветеранів та їхніх дітей. Про це повідомили у пресслужбі ПФУ.

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасники бойових дій отримують пільги, що включають 75% знижку на оплату житла, комунальних послуг, а також на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, знижки на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримувати члени сім'ї пільговика, включно з подружжям і неповнолітніми дітьми до 18 років.

Учасники бойових дій можуть отримати такі пільги:

75% знижка на оплату житла, що поширюється на 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї та додатково на 10,5 квадратних метрів для сім'ї;

75% знижка на комунальні послуги, зокрема газ, електроенергію та скраплений балонний газ для побутових потреб;

75% знижка на паливо для будинків без центрального опалення;

пріоритетне право на послуги зв'язку та встановлення телефонів на пільгових умовах;

військовослужбовці з інвалідністю та їхні сім'ї отримують 50% знижку на комунальні послуги.

Раніше Фокус писав про те, як отримати пільги військовим. В Україні стара система зіткнулася з труднощами в обробці безлічі заявок від військових та їхніх близьких на отримання статусу або пільг.